ميانمار تجبر مسلمي الروهينغيا على قبول هويات تحرمهم من الجنسية

قالت منظمة حقوقية إن سلطات ميانمار تجبر مسلمي الروهينغيا تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.

وقالت منظمة (فورتيفاي رايتس) للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها إن حكومة ميانمار "تحاول تدمير شعب الروهينغيا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية".

أبرز ما ورد في تقرير المنظمة:

الحكومة تجبر الروهينغيا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب.

عذبت سلطات ميانمار الروهينغيا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية.

التقرير وثق عددا من الحالات التي تم فيها تهديد أفراد من الروهينغيا على قبول البطاقة تحت تهديد السلاح وبعد فصل الرجال عن النساء.

Our latest report 'Tools of Genocide: National Verification Cards and the Denial of Citizenship of #Rohingya Muslims in Myanmar' is out today. Download the full report here: https://t.co/2igbgfhSh1 pic.twitter.com/nrfGiJAedY — Fortify Rights (@FortifyRights) September 3, 2019

اضطهاد مسلمي الروهينغيا:

سلطات ميانمار تحرم غالبية الروهينغيا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنغلاديش المجاورة، فيما يقول الروهينغيا إن جذورهم ترجع إلى إقليم أراكان في غرب ميانمار.

يرفض الروهينغيا بطاقة الهوية التي تفرضها عليهم السلطات في ميانمار، ويقولون إنها تجعل منهم مواطنين بالتجنس وليست مواطنة كاملة.

الروهينغيا يقولون إن هذه البطاقة تجعل من حاملها مواطنا من الدرجة الثالثة وليس مواطنا أصليا، كما يتم على أساس البطاقة التمييز في التوظيف .

وفقا لقانون الجنسية، تعترف حكومة ميانمار بثلاث فئات: المواطنة الكاملة والمواطنة بالانتساب والمواطنة بالتجنس، والأخيرة هي التي تجبر فيها السلطات الروهينغيا على قبولها.

السلطات في ميانمار تعتبر الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش.

https://twitter.com/arakanana99/status/1168902641646264321?ref_src=twsrc%5Etfw

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