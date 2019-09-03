البث الحي
سياسة

ميانمار تجبر مسلمي الروهينغيا على قبول هويات تحرمهم من الجنسية

اليونسيف تحذر من جيل ضائع من أطفال الروهينغيا
اليونسيف تحذر من جيل ضائع من أطفال الروهينغيا
3/9/2019

قالت منظمة حقوقية إن سلطات ميانمار تجبر مسلمي الروهينغيا تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.

وقالت منظمة (فورتيفاي رايتس) للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها إن حكومة ميانمار "تحاول تدمير شعب الروهينغيا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية".

أبرز ما ورد في تقرير المنظمة:
  • الحكومة تجبر الروهينغيا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب.
  • عذبت سلطات ميانمار الروهينغيا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية.
  • التقرير وثق عددا من الحالات التي تم فيها تهديد أفراد من الروهينغيا على قبول البطاقة تحت تهديد السلاح وبعد فصل الرجال عن النساء.

اضطهاد مسلمي الروهينغيا:
  • سلطات ميانمار تحرم غالبية الروهينغيا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنغلاديش المجاورة، فيما يقول الروهينغيا إن جذورهم ترجع إلى إقليم أراكان في غرب ميانمار.
  • يرفض الروهينغيا بطاقة الهوية التي تفرضها عليهم السلطات في ميانمار، ويقولون إنها تجعل منهم مواطنين بالتجنس وليست مواطنة كاملة.
  • الروهينغيا يقولون إن هذه البطاقة تجعل من حاملها مواطنا من الدرجة الثالثة وليس مواطنا أصليا، كما يتم على أساس البطاقة التمييز في التوظيف .
  • وفقا لقانون الجنسية، تعترف حكومة ميانمار بثلاث فئات: المواطنة الكاملة والمواطنة بالانتساب والمواطنة بالتجنس، والأخيرة هي التي تجبر فيها السلطات الروهينغيا على قبولها.
  • السلطات في ميانمار تعتبر الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش.

https://twitter.com/arakanana99/status/1168902641646264321?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:
  • في أغسطس/آب 2017، بدأ جيش ميانمار ومليشيات بوذية في شن حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في أراكان غربي البلاد.
  • أسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن تشريد ولجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
  • بحسب مصادر من الروهينغيا تم قتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص من الروهينغيا بينهم عدد كبير من الأطفال واغتصاب الآلاف من النساء وإحراق أكثر من 300 قرية بكل ما فيها.
  • أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغيا هربوا إلى بنغلاديش المجاورة نتيجة للمجازر التي جرت.
  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقا لإعادة اللاجئين.
  • بعدها بعام، توقفت أول عملية إعادة مقررة بعد أن أعرب اللاجئون عن عدم استعدادهم للعودة إلى وطنهم، ووصفوها بأنها عودة "غير آمنة".
  • ميانمار تواجه دعوات دولية متصاعدة لمحاسبتها على الجرائم ضد الروهينغيا الذين تصفهم الأمم المتحدة "بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
  • المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في أعمال العنف ضد الروهينغيا.
المصدر : تويتر + رويترز
المزيد من سياسة

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)