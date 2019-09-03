مظاهرات طلابية في الجزائر وصالح يحذر من التدخل الخارجي

شهدت الجزائر العاصمة وولايات جزائرية أخرى اليوم الثلاثاء مظاهرات طلابية للمطالبة بإبعاد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن دوائر صنع القرار

التفاصيل:

ردد المتظاهرون شعارات ضد ما وصفوه بـ "التدخل غير المشروع لرئيس أركان الجيش في الأزمة السياسية الرّاهنة بالبلاد".

ووقعت مصادمات بين أفراد الشرطة وعدد من المتظاهرين في شوارع العاصمة.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح دعا للتعجيل بإجراء الانتخابات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض تجاوزًا لصلاحياته العسكرية، بعد أن صرّح برغبته في أن يتم استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمدينة ورقلة شمال شرق البلاد أكّد صالح، رفضه لأي تدخّل خارجي في الأزمة التي تمر بها بلاده.

أبرز تصريحات قايد صالح: