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سياسة

مظاهرات طلابية في الجزائر وصالح يحذر من التدخل الخارجي

3/9/2019

شهدت الجزائر العاصمة وولايات جزائرية أخرى اليوم الثلاثاء مظاهرات طلابية للمطالبة بإبعاد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن دوائر صنع القرار

التفاصيل:
  • ردد المتظاهرون شعارات ضد ما وصفوه بـ "التدخل غير المشروع لرئيس أركان الجيش في الأزمة السياسية الرّاهنة بالبلاد".
  • ووقعت مصادمات بين أفراد الشرطة وعدد من المتظاهرين في شوارع العاصمة. 

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح دعا للتعجيل بإجراء الانتخابات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض تجاوزًا لصلاحياته العسكرية، بعد أن صرّح برغبته في أن يتم استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمدينة ورقلة شمال شرق البلاد أكّد صالح، رفضه لأي تدخّل خارجي في الأزمة التي تمر بها بلاده.

أبرز تصريحات قايد صالح:
  • الوضع اليوم شأن جزائري داخلي يخصنا وحدنا، ويقتضي بالضرورة حلولًا من واقعنا وتجاربنا، حتى وإن تباينت وجهات النظر واختلفت الآراء.
  • يتعين على الجميع الوعي بحساسية المرحلة، واليقين بأن الحوار العقلاني والعمل على إنجاحه والابتعاد عن السلبية والمهاترات وسياسة تثبيط العزائم هو واجب وطني تستلزمه المصلحة العليا للبلد.
  • هذه الأنانية التي أعمت بصيرة أولئك الذين لا يعرفون قيمة هذا البلد وشعبه ويحترفون التضليل والتدليس، الأكيد أن مشاريع ومخططات هذه الشرذمة الضالة لا تصب في مصلحة الوطن والشعب وسيكون مآلها الفشل حتمًا.
المصدر : الجزيرة مباشر
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