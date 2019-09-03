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سياسة|الصين

في أول يوم دراسي.. مقتل ثمانية تلاميذ في هجوم بالصين (فيديو)

الهجوم أدى لمقتل 8 وإصابة اثنين آخرين من التلاميذ
الهجوم أدى لمقتل 8 وإصابة اثنين آخرين من التلاميذ
3/9/2019

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن ثمانية تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم بوسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي لهم.

وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" أن معلومات أولية –لم يتم تأكيدها- أفادت بأن التلاميذ قُتلوا طعنًا.

التفاصيل وفق صحيفة" غلوبال تايمز":
  • صحيفة "غلوبال تايمز"، ذكرت أن ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم على مدرسة في قرية شاويانغبو في محافظة هوباي، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.
  • الشرطة ألقت القبض على المشتبه به وهو رجل أربعيني عازب ينحدر من القرية، وفق ما أوردت بلدية مدينة إنشي التي تتبع لها البلدة. 
  • كان قد تم الإفراج عن المشتبه به العام الماضي عقب أن أمضى ثمانية أعوام في السجن بعد إدانته بمحاولة القتل.
  • السلطات المحلية لم تذكر كيفية تعرض الطلاب للهجوم، كما لم تكشف عن أعمارهم.
  • الدافع وراء الهجوم غير واضح، لكن ربما شن المشبه به الهجوم انتقامًا من المجتمع.
  • الحكومة المحلية قالت إنها تقدم المساعدة النفسية لأسر الضحايا.
  • صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن رجلًا مسلحًا بساطور قتل ثمانية أطفال في هجوم دموي في مدرسة في الصين.

خلفيات:
  • يشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين يتم تنفيذها باستخدام السكاكين أو الفؤوس أو السيارات أو المتفجرات يدوية الصنع، حيث إن الأسلحة النارية تخضع لقيود مشددة. 
  • الصين أعدمت مؤخرًا مزارعًا هاجم عشرات الأطفال بسكين لأنه لم يكن راضيا عن الطريقة التي تغيرت بها حياته.
  • في يناير /كانون الثاني، اتُهم موظف سابق ساخط بمهاجمة 20 طفلًا بمطرقة في مدرسة ابتدائية في بكين.
  • في نوفمبر /تشرين الثاني 2018، قُتل ما لا يقل عن ستة تلاميذ صغار وجُرح قرابة 20 شخصًا عندما اصطدمت سيارة بهم وهم يعبرون طريقًا في هولوداو.
  • في أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، أصيب ما لا يقل عن 14 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين ثلاث أو أربع سنوات عندما اقتحمت امرأة بسكين روضة أطفال.

  • في يونيو/حزيران 2018، طُعن طفلان حتى الموت على يد رجل خارج مدرسة ابتدائية في شنغهاي.

  • في أبريل/نيسان من العام الماضي ، قُتل تسعة وأصيب أكثر من عشرة خارج مدرسة متوسطة في مقاطعة شنشي بشمال غرب البلاد على أيدي مهاجم زُعم أنه تلميذ سابق يسعى إلى الانتقام بسبب تعرضه للتخويف.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية + وكالات
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