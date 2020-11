في أول يوم دراسي.. مقتل ثمانية تلاميذ في هجوم بالصين (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن ثمانية تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم بوسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي لهم.

وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" أن معلومات أولية –لم يتم تأكيدها- أفادت بأن التلاميذ قُتلوا طعنًا.

التفاصيل وفق صحيفة" غلوبال تايمز":

