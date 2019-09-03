فريق أممي: أطراف النزاع في اليمن ارتكبت "جرائم حرب"

قال فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن النزاع في اليمن إن أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات تصل إلى حد جرائِم حرب.
أضاف الفريق في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء، أن هذه الأطراف ممثلة في حكوماتِ اليمن والسعودية والإمارات إضافة لجماعة الحوثي استفادت من غياب المُساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
أبرز ما ورد في التقرير :
- الفريق الأممي قدم قائمة سرية بأسماء مشتبه فيهم بجرائم في اليمن إلى مفوضية حقوق الإنسان.
- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران قد تكون متورطة في جرائم حرب باليمن.
- أطراف الصراع في اليمن منعوا تقديم العلاج للمصابين بالكوليرا.
- الفريق الأممي يدعو جميع الأطراف إلى السير في عملية سلام تضع حدا للنزاع في اليمن.
- هناك حاجة واضحة للمحافظة على أي أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
- الفريق الأممي جمع وقائع ومعلومات كافية عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
- أطراف الصراع في اليمن تعرقل وصول اللقاحات لمحتاجيها.
- الحوثيون قصفوا مدنا في اليمن واستخدموا أساليب أشبه بالحصار ما قد يمثل جرائم حرب.