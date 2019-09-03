فريق أممي: أطراف النزاع في اليمن ارتكبت "جرائم حرب"

قال فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن النزاع في اليمن إن أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات تصل إلى حد جرائِم حرب.

أضاف الفريق في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء، أن هذه الأطراف ممثلة في حكوماتِ اليمن والسعودية والإمارات إضافة لجماعة الحوثي استفادت من غياب المُساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

أبرز ما ورد في التقرير :