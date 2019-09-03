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سياسة

شاهد: سلامة يتعهد بإحالة ملف قصف معيتيقة إلى مجلس الأمن

3/9/2019

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الثلاثاء، أن البعثة ستحيل كل المعلومات حول قصف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، إلى مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائية.

وفي مؤتمر صحفي بثته قناة الجزيرة مباشر، عقده سلامه بمطار معيتيقة الدولي، مع وزيري المواصلات ميلاد معتوق، والداخلية فتحي باشاغا، قال سلامة إنه لا يمكن لمطار أن يشتغل في هلع يومي.

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مطار معيتيقة الدولي، مساء السبت، قبل أن تعلن الإثنين تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار.

أبرز تصريحات غسان سلامة
  • لا يمكن لمطار أن يشتغل في هلع يومي، وهذا أمر غير طبيعي وغير قانوني لأن الاستهداف العشوائي لأماكن تواجد المدنيين (تشكل) جرائم حرب لا تزول بالتقادم.
  • القانون يحفظ حق التنقل داخل وخارج ليبيا، وهذا الحق لا يمكن لأي أحد أن يخرقه، وبالتالي، فإن القصف العشوائي  مدان وغير مقبول.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات في الشرق الذي شن هجوما قبل أشهر على العاصمة طرابلس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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