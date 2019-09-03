شاهد: رجل أعمال يكشف فساداً بالمليارات في الجيش المصري

كشف الفنان ورجل الأعمال المصري، محمد علي، معلومات عما وصفه بـ"الفساد" وإهدار المال العام من قبل القوات المسلحة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال علي وهو صاحب شركة (أملاك للمقاولات) في مقطع فيديو نشره، الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك إن شركته تنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، بعد أن اجتاز كافة التحريات الأمنية بنجاح.

أبرز ما قاله في الفيديو:

السيسي أمر ببناء فندق تابع للمخابرات الحربية في التجمع الخامس بالقاهرة، تتجاوز تكلفته ملياري جنيه، مجاملة لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية.

قابلت اللواء شريف صلاح، وهو صديق مقرب من السيسي وطلب من شركتي أن تبدأ على الفور بإنشاء فندق "تريمف" التابع للمخابرات.

قلت للواء شريف إن منطقة التجمع الخامس بها فنادق كثيرة، ولا تحتاج لفندق جديد يتكلف ملياري جنيه، لبعدها عن المناطق السياحية.

القوات المسلحة طلبت مني إرسال المعدات للحفر، وبالفعل بدأت شركتي بالعمل بـ"الإسناد المباشر" دون عقد.

اللواء شريف طلب مني بناء استراحة (فيلا) في المعمورة بالإسكندرية يقضى فيها السيسي إجازة عيد الأضحى بتكلفة 220 مليون جنيه.

السيدة انتصار، زوجة السيسي، طلبت إجراء تعديلات في الاستراحة كلفت 25 مليون جنيه.

يوجد العديد من ضباط الجيش غير راضين عن تصرفات السيسي وطريقة إدارته للبلاد.

اللواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي والرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أبرز المسؤولين عن إهدار المال العام.

الجيش يتعامل في كل مشروعاته بنظام الإسناد بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات، وهذا أساس الفساد.

الجيش يبتز شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات فاشلة دون أي دراسات جدوى، فقط إرضاءً للسيسي.

أطالب القوات المسلحة بـ 220 مليون جنيه مستحقات لشركتي، امتنعت عن دفعها.

قمت ببناء عشرات الاستراحات والقصور للسيسي وقادة الجيش.

هربت من مصر وأقيم الآن في أوربا لأني لو بقيت في مصر ستلفق لي التهم وسأقدم للمحاكمة.

وفي تصريح خاص لـ " الجزيرة مباشر " قال رجل أعمال مصري يعمل مع القوات المسلحة في عدة مشروعات، رفض ذكر اسمه، أن مكسب المستثمر المدني من مشروعات القوات المسلحة ليس كالسابق ولا يتناسب مع حجم الجهد والمال المبذولين.

أبرز تصريحات رجل الأعمال للجزيرة مباشر:

لا يمكن الاعتراض على ضعف المكسب لأن الجيش هو المسيطر على كل أجهزة البلد وكذلك على القضاء.

القوات المسلحة تحصل على كل شيء بسهولة لأن لديها كل الموارد بعكس المستثمر المدني.

العمل مع دوائر تابعة للجيش يمر عبر سلسلة طويلة من العمولات التي يجب دفعها لأفراد وضباط تابعين لها قبل الوصول لإنجاز العمل المطلوب والحصول على الموافقات الرسمية.

الجيش يسدد لنا المبالغ المستحقة على دفعات وبصورة بطيئة.

أغلب العمالة المدنية بمشروعات الجيش رواتبها ليس كبيرة ويتحملها القطاع المدني.

خلفيات: