رويترز تكشف أبرز وزراء الحكومة السودانية برئاسة حمدوك

نقلت وكالة رويترزعن عضو مدني في المجلس السيادي الحاكم في السودان أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في حكومته.

التفاصيل:

رويترز نقلت عن العضو، الذي قالت إنه ينتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما سيتولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي للأزمة الاقتصادية التي زادت حدتها خلال الأشهر الماضية.

رويترز نقلت عن العضو إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي اختير وزيرا للمالية.

العضو أضاف لرويترز أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

وكالة السودان للأنباء قالت إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.

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