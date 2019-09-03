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روحاني: لا مفاوضات ثنائية بين إيران وأمريكا

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
3/9/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن رد بلاده على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة سيكون دائما الرفض.

التفاصيل
  • روحاني في جلسة برلمانية: لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
  • روحاني: كانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض.
  • روحاني: من حيث المبدأ، لا نريد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة.
  • روحاني: إذا رفعت أمريكا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران وأطراف اتفاق 2015 النووي.
  • روحاني: إيران قد تخفّض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام القادمة إذا لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في المفاوضات بهذا الشأن مع الأوربيين بحلول الخميس.
  • روحاني: إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى أي نتيجة بحلول الخميس، سنعلن عن المرحلة الثالثة لتخفيف التزاماتنا.
خلفيات
  • عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاجتماع مع زعماء إيران وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة لإنهاء المواجهة بين البلدين، على الرغم من ممارسته "أقصى ضغط" عليها.
  • الشهر الماضي قال روحاني إن إيران لن تجري محادثات مع واشنطن قبل أن ترفع كل العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى.
  • في أواخر أغسطس/آب، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي عن احتمال عقد لقاء بين هذا الأخير وروحاني على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي يُفترض أن تُعقد في سبتمبر/أيلول في نيويورك.
  • روحاني أشار إلى احتمال عقد محادثات مع واشنطن في إطار صيغة 5+1، في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد خروج واشنطن من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
  • والدول الستّ الكبرى (5+1) هي البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا التي تفاوضت بشأن الاتفاق.    
  • رفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما فوق العتبة المحددة بموجب اتفاق فيينا وزادت أنشطة التخصيب إلى مستوى يحظّره النصّ (أكثر من 3.67%).

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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