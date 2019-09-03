روحاني: لا مفاوضات ثنائية بين إيران وأمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن رد بلاده على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة سيكون دائما الرفض.

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روحاني في جلسة برلمانية: لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

روحاني: كانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض.

روحاني: من حيث المبدأ، لا نريد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة.

روحاني: إذا رفعت أمريكا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران وأطراف اتفاق 2015 النووي.

روحاني: إيران قد تخفّض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام القادمة إذا لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في المفاوضات بهذا الشأن مع الأوربيين بحلول الخميس.

روحاني: إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى أي نتيجة بحلول الخميس، سنعلن عن المرحلة الثالثة لتخفيف التزاماتنا.

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