حملة إلكترونية لمقاطعة طيران الإمارات بسبب قصف اليمن (فيديو)

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حملة إلكترونية تحت هاشتاج (مقاطعة طيران الإمارات)، وهي حملة بدأها ناشطون يمنيون ردا على الانتهاكات الإماراتية في اليمن.

وقال أحد المغردين" نحن ندعو إلى مقاطعة طيران الإمارات و مقاطعه المنتجات الإماراتيه لأن الأموال التي تجنيها منكم جميعا تذهب للعبث السياسي في اليمن و ليبيا والسودان وبقية البلدان التي ضاقت ذرعا من هذا العبث الإماراتي الغاشم. هي دعوة لكم جميعا من المحيط إلى الخليج لمساعدتنا في إيصال صوتنا.

أبرز التغريدات حول مقاطعة طيران الإمارات: