حماس: زيارة القاهرة الأخيرة ليس لها علاقة بملف المصالحة

قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الإثنين، إن زيارة وفد الحركة الأخيرة للقاهرة، بحثت العلاقات الثنائية، وتفاهمات كسر الحصار عن غزة.

أبرز تصريحات البردويل لـ"الجزيرة مباشر":

الدعوات المصرية الأخيرة لوفد حركة حماس لزيارة القاهرة، ولقاء المسؤولين المصريين، كانت بهدف بحث العلاقات الثنائية وتطويرها، ونقاش حول التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي.

الزيارة لم يكن لها أي علاقة بطرح ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

الوفد الأمني المصري طرح مبادرة مفادها، أن يأتي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إلى قطاع غزة، وأن تكون له سيادة على الوزارات، بينما تمارس حركة حماس سيادتها على الأمن، وأن يكون هناك اتفاقية تظهر فيها السلطة وهي موجودة في غزة.

حماس لم ترد على هذه المبادرة، وتساءلت وقتها عن هذا الطرح، هل هو من الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ وعندها سيكون لها رد.

عاد الوفد الأمني إلى رام الله، ولم يتلق رداً على هذه المبادرة، وكان من الواضح أن عباس لا علاقة له بهذا الطرح، وقد عاد الوفد الأمني المصري مصدوماً من هذا الموقف.

حتى هذه اللحظة لا نستطيع القول بأن هناك انتكاسة في التفاهمات مع الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض معادلات معينة ليجني أثمانا أكبر، ولكن في كل مرة تتصدى له مسيرات العودة وتتصدى له المقاومة الفلسطينية وموقفها الثابت.

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