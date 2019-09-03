جونسون يخسر الأغلبية ومجلس العموم يبدأ جلسة طارئة

في الوقت الذي خسر فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأغلبية البرلمانية بعد انشقاق نائب من حزب المحافظين إلى المعارضة، بدأ مجلس العموم جلسة طارئة لبحث قانون يتعلق بالبريكسيت.

التفاصيل:

فيما كان جونسون يلقي كلمته أمام البرلمان انتقل النائب فيليب لي من مقعده ضمن حزب المحافظين في مجلس العموم إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوربا.

بعد انشقاق فيليب لم تعد الحكومة تحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، إذ لها 219 نائبا عبارة عن 309 نواب عن حزب المحافظين و10 نواب عن الحزب الديمقراطي الاتحادي الأيرلندي.

لكن خسارة الحكومة أغلبيتها البرلمانية لا يعني سقوطها تلقائيا، إذ لابد أن تخسر اقتراعا على الثقة في مذكرة تصويت رسمية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخوض أسبوعا من المواجهات السياسية الحادة، بعضها مع نواب متمردين من حزبه المحافظ يعترضون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

وسائل إعلام قالت إن مساعدين لجونسون حذروا من أن الهزيمة أمام المعارضة تفضي في النهاية إلى انتخابات مبكرة في غضون أسابيع.

جونسون قال إن محاولة نواب معارضين وأعضاء في حزبه إرجاء بريكست إلى ما بعد الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل هي بمثابة "استسلام ورفع للراية البيضاء".

جونسون قال إنه لن يوافق على طلب التأجيل "تحت أي ظرف كان".

النائب فيليب لي الذي انشق عن حزب المحافظين

إرجاء بريكست