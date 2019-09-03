الغارديان: السعودية تضغط على هيئات أمريكية رياضية لتحسين صورتها

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السعودية، بدأت تستخدم مؤخراً تكتيك القوة الناعمة، لصرف الانتباه عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان لاسيما في اليمن.

وسيط أجنبي

لفتت الغارديان، إلى وثائق تشير إلى ضغط سعودي من خلال وسيط أجنبي، على كبار مفوضي الهيئات الرياضية الرائدة في الولايات المتحدة.

أوضحت الصحيفة أن الرياض، جندت مجموعة تشرشل ريبلي، وهي شركة استشارية دولية، من خلال العمل مع السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، ريما بنت بندر آل سعود.

ترأست الأميرة ريما، حملة الضغط، للمساعدة في عقد اجتماعات مع شركات ومسؤولين تنفيذيين في قطاعات رياضية كبيرة، لتطوير هيئة الترفيه السعودية.

ريما بنت بندر، كانت قد ترأست الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة السعودية، في أغسطس/آب 2016.

تبييض رياضي

كشفت الصحيفة، أن خدمات الشركة الاستشارية، تشرشل ريبلي، التي تمت دون عقد رسمي، كلفت السعودية 22 ألف دولار شهرياً.

نقلت الغارديان عن مؤسسة سابقة للشركة، آنا لويس، قولها إن الأميرة ريما، عقدت لقاءات مع مسؤولين في اتحاد كرة السلة، لتطوير هذا المجال في السعودية، ومع المفوضية القومية لرياضية الهوكي، ومسؤولين في رياضات مختلفة.

اعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوات عبارة عن تبييض رياضي، وهو مصطلح اقترحته منظمة العفو الدولية، لوصف الأنظمة الديكتاتورية، التي تحاول تحسين صورتها عبر الرياضة، لحرف النظر عن انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.

تحاول السعودية، بذلك تكذيب الانتقادات التي تتحدث عن افتقاد الرياض للقيم التقدمية، وتعاني من انتقاص لحقوق المرأة.

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