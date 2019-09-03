الحوثيون يقصفون قاعدة الملك خالد والسعودية تسقط المسيَّرة

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي إنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران (شمال) اليمنية باتجاه السعودية.

التفاصيل:

المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي قال في إن التحالف تمكن من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون من عمران، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط (جنوبي المملكة)".

البيان: التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية.

يأتي البيان بعد إعلان الحوثيين مساء الثلاثاء شنها لهجوم جوي بعدد من الطائرات المسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

#عاجل#تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.#واس pic.twitter.com/Q29WqxTaLG — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 3, 2019

المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت مواقع عسكرية هامة".

سريع قال إن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية"، دون أن يقدم تفاصيل عن تلك الأهداف.

سريع قال إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف "المتواصلة التي بلغت 51 غارة خلال 12ساعة الماضية".

سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت مواقع عسكرية هامه وقد اصابت أهدافها بدقه عالية بفضل الله

ويأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره… https://t.co/56TkOFyMtH — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 3, 2019