الحوثيون يقصفون قاعدة الملك خالد والسعودية تسقط المسيَّرة

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي إنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران (شمال) اليمنية باتجاه السعودية.
التفاصيل:
- المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي قال في إن التحالف تمكن من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون من عمران، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط (جنوبي المملكة)".
- البيان: التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية.
- يأتي البيان بعد إعلان الحوثيين مساء الثلاثاء شنها لهجوم جوي بعدد من الطائرات المسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
- المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت مواقع عسكرية هامة".
- سريع قال إن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية"، دون أن يقدم تفاصيل عن تلك الأهداف.
- سريع قال إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف "المتواصلة التي بلغت 51 غارة خلال 12ساعة الماضية".
- في وقت سابق الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية تمكن من اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران (جنوب غرب) المملكة أطلقها الحوثيون.
- المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان إن "القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ باليستية نوع بدر 1على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي (السعودي) وأهداف عسكرية أخرى".
- سريع ذكر ان الإصابات كانت مباشرة مما تسبب في تعطل الملاحة الجوية في المطار.
- دأب الحوثيون خلال الأسابيع والأشهر الماضية على إعلان استهدافهم أهداف ومطارات سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات والصواريخ وتدميرها.
- قوات الجيش اليمني أعلنت أيضا إسقاط طائرة مسير تابعة للحوثيين والسيطرة على عدة مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
- بيان للجيش اليمني قال إن "طائرة حوثية مسيرة ذات مهام انتحارية استهدفت قرية آهلة بالسكان في مديرية حرض بمحافظة حجة، إلا أن الجيش الوطني تمكن من إسقاطها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
- البيان أضاف أن الطائرة هي "السادسة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري".
- البيان أشار إلى أنه "تمكن من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض".