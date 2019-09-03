الحزب الحاكم في تركيا يسعى لفصل داود أوغلو من عضويته

نقلت تقارير إخبارية عن مسؤولين بارزين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قولهم إن الحزب يسعى لفصل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وثلاثة أعضاء آخرين في البرلمان من عضويته.

التفاصيل:

قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية بالإجماع، إحالة 4 أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقا بطلب الفصل النهائي.

بحسب وكالة الأناضول فإن القرار جاء بعد انعقاد اللجنة، الإثنين، برئاسة رئيس الحزب والبلاد رجب طيب أردوغان.

اللجنة أحالت كلا من أحمد داود أوغلو وسلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون وعبدالله باشجي إلى اللجنة التأديبية.

أرفقت اللجنة التنفيذية إجراء الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب.

من المتوقع أن يصدق مجلس التأديب بالحزب على ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعتزم اللجنة التنفيذية أيضا إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي، بحسب الأناضول.

انتقد داود أوغلو علناً الطعن الذي قدمه حزبه بفوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول بفارق

خلافات داخل العدالة والتنمية:

انتقد داود أوغلو علناً الطعن الذي قدمه حزبه بفوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول بفارق ضئيل وإصراره على إجراء انتخابات جديدة مني فيها مرشح الحزب في حزيران/يونيو بهزيمة نكراء.

كما انتقد داود أوغلو بشدة القرار الذي صدر في 19 أغسطس/آب الماضي وقضى بإقالة رؤساء بلديات ثلاث مدن في شرق البلاد هي ديار بكر وماردين وفان وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد وذلك بتهمة ارتباطهم بناشطين أكراد.

أثيرت شائعات في السابق أن منشقين عن حزب العدالة والتنمية يسعون لتشكيل حزب منافس في أعقاب هزيمة قاسية تعرض لها الحزب في الانتخابات المحلية في إسطنبول في يونيو/ حزيران.

في يوليو/ تموز الماضي، استقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء السابق من الحزب فيما أرجعه إلى "خلافات عميقة" ولمح إلى تشكيل حزب جديد.

يتداول الإعلام التركي أن باباجان الذي تسلم في السابق وزارتي الاقتصاد والخارجية قبل أن يصبح نائباً لرئيس الوزراء حتى عام 2015، يجري تحضيرات لتأسيس حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع الرئيس السابق عبدالله غول.

يعتبر أوغلو قائد الدبلوماسية التركية ومؤسس السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية ـ غيتي

من هو أحمد داود أوغلو؟