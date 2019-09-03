الاحتلال ينكل بالأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع"

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع سيئ السمعة خلال اقتحام وحشي، بينما واصل الأسرى في المعتقلات إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن وحدات من قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت فجر الإثنين قسمين في سجن جلبوع "شديد الحراسة"، وأجروا تفتيشات استفزازية ومنعوا الأسرى من ممارسة حياتهم الاعتيادية وصادروا بعض المقتنيات.

بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين

معتقل "جلبوع" تعرض لإقتحام وحشي، لم يحدث من قبل وفقًا لشهادات الأسرى، حيث تم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشكل همجي واستفزازي.

الأسرى تفاجأوا في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين باقتحام وحدات القمع الخاصة "متسادا" و"درور" و"اليمام" للسجن، وتحديدًا لغرف الأسرى في قسمي 5 و1، حيث دخلت بأعداد كبيرة ومارست كل أشكال العنف والهمجية.

الاقتحام لم يحدث بهذا الشكل منذ سنوات، فهذا الاقتحام ممنهج ويقوده المدعو شارون، وهو ضابط إسرائيلي متطرف كلف مؤخرًا بقيادة منطقة الشمال في إدارة سجون الاحتلال.

هذا الضابط يعمل في ذات الاتجاه الذي يعمل عليه المتطرفان بينت واردان، حيث يتعامل مع الأسرى بحقد وعنصرية، ودائمًا يتطاول عليهم وعلى شعبنا.

هناك جملة من الإجراءات العقابية فرضت على الأسرى في السجن، حيث تم إغلاق عدد من الغرف، ومصادرة المراوح والبلاطات وكل الأجهزة الكهربائية.

أيضًا تم إلقاء المواد الغذائية والتموينية على الأرض وخلطها ببعض.

الأسرى حذروا إدارة السجن أنه في حال تكرار الاقتحام وممارسة هذه الهمجية، سيكون هناك تصعيد في كل الأقسام، وسيتم إحراق كافة غرف السجن، مؤكدين أنهم لن يكونوا لقمة سائغة لهذا الإجرام الممنهج.

نبذة عن سجن جلبوع

يقع في منطقة غور بيسان في أراضي 1948. يسميه منتقدون بسجن "غوانتنامو الإسرائيلي" على غرار معتقل غوانتنامو الأمريكي سيء السمعة.

افتتح سجن جلبوع في أبريل/نيسان 2004.

السجن عبارة عن قلعة حصينة، أٌقيمت من الإسمنت المسلح والفولاذ ويقع قرب سجن شطة القديم، ويحاط بجدار ارتفاعه تسعة أمتار ويوجد في أعلاه صاج مطلي كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون، إذ لا يمكن التسلق عليه.

يتكون من خمسة أقسام وفي كل قسم 15 غرفة، وتتسع كل منها لثمانية أسرى، ويشهد اكتظاظًا شديدًا، ولا تكفي الأَسرّة الموجودة فيه للأسرى.

مع بداية افتتاحه تم نقل مجموعة اعتبرت من النواة الصلبة للأسرى من كافة السجون مكونة من 70 أسيرًا من مختلف التنظيمات، ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف عزل النشطاء من الأسرى في هذا السجن.

يعتبر من أكثر السجون الإسرائيلية ظلمًا، ومصير المعتقل بداخله مجهول، وفق متخصصين في قضايا الأسرى.

يخضع لإجراءات أمنية مشددة ومعقدة، بل ويعتبر حسب مصادر إسرائيلية السجن الأشد حراسة في السجون الإسرائيلية، حيث شُيد بإشراف خبراء أيرلنديين.

سجن جلبوع أشبه بصندوق مسلح، يفتقد لكل المقومات الإنسانية الأساسية، والسجانون يتعاملون مع الأسرى بشكل عنيف، ويصفه الأسرى بأنه آخر إبداع للقهر والاضطهاد بحق الأسرى الفلسطينيين.

إضراب عن الطعام