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الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لمحاسبة قتلة خاشقجي

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
3/9/2019

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، دعوته لمحاسبة المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، والذي يأتي قبل نحو شهر من حلول الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي.
وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن انتقادات وجهتها منظمات حقوقية دولية للأمم المتحدة لموافقتها على استضافة ملتقى للشباب يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك بالشراكة مع مؤسسة يشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أبرز تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
  • الأمين العام كان واضحا منذ البداية وهو قد أكد مرارا على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
  • حول تورط الأمم المتحدة في تلميع صورة ولي العهد السعودي من خلال الشراكة مع مؤسسة يشرف عليها: "هذا الحدث تم ترتيبه من خلال مبعوث الأمم المتحدة للشباب، والأمين العام من جانبه أكد مرارا ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة في جريمة مقتل الصحفي السعودي".

ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة المعني بقضايا الشباب، جايثما ويكراماناياك، ورشة عمل لـ 300 شاب، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، بنيويورك، أي قبل 10 أيام فقط من الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، بالشراكة مع مؤسسة "مسك"، وهي منظمة ثقافية خاصة يشرف عليها ولي العهد السعودي.

تقرير أممي أكد وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع ولي العهد محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي
مقتل جمال خاشقجي:
  • قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم. 
  • المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت تقريرًا حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
  • التقرير أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. 
  • كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.
  • دعا التقرير السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
المصدر : الأناضول
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