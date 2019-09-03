إعلان الحكومة السودانية خلال 48 ساعة ومسيرات في ذكرى الفض

تظاهر سودانيون اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم وعدة بلدان أخرى في ذكرى مرور 3 أشهر على فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم التي وقعت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

ما القصة؟

دعا المتظاهرون الذين خرجوا في مواكب إلى تحقيق العدالة واستقلالية القضاء ومحاسبة مرتكبي هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وعدد من المفقودين

في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي فضت قوات أمنية سودانية اعتصاما أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وكان المعتصمون ينادون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

بحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام 61 شخصا، فيما حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.

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