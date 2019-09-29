مقتل "عبدالعزيز الفغم" الحارس الشخصي للملك سلمان

أكدت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق نار في مدينة جدة إثر خلاف شخصي.

إطلاق نار

وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت عن المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، إعلانه نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

وقال بيان الشرطة:

في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وممدوح، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.https://t.co/GXkKS6jVcG#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 29, 2019

عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ووفاة الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.

أصيب كذلك خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الفغم توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وسيصلى عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام.

وأكد ابن شقيق اللواء الفغم "بداح الفغم" عبر تويتر نبأ مقتل عمه، وسرعان ما تصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم الترند العالمي لساعات وكذلك وسم #عبدالعزيز__بداح_الفغم الذي تصدر أيضًا تويتر في السعودية وعدد من الدول العربية.

بسم الله الرحمن الرحيم ،

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

لله ماخذ وما اعطى انتقل الى رحمة الله بأذن الله عمي عبدالعزيز بن بداح الفغم ،

وجميع ماذكر من تفاصيل غير صحيح والحمدلله على قضاءه وان لله وان اليه راجعون — بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) September 28, 2019

رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما غدرا وذلك مساء يوم امس السبت رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك

انا لله وانا اليه راجعون — نايف الفغم (كلنا M B S) (@naiftalal111) September 29, 2019

تشكيك في رواية الوفاة

مغردون على تويتر شككوا في رواية وفاة اللواء الفغم، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة.

بعض المغردين تساءلوا كذلك عن قتل الجاني مباشرة وهل تم لإغلاق الملف، وفق قولهم، وبعضهم أعادوا نشر تحذير قبل 5 أشهر من أنه ستتم تصفية الفغم.

قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة لاغلاق الملف، يزيد الشكوك!

كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟! #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في ذكرى مقتل #جمال_خاشقجي، وربما نفس الجاني. pic.twitter.com/O66N18X15v — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) September 29, 2019

المسعري حذر #عبدالعزيز_الفغم من انه ستتم تصفيته قبل ٥ شهور!!!! https://t.co/xbaO3qWHqr — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 29, 2019

من هو عبدالعزيز الفغم؟