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سياسة|السعودية

مقتل "عبدالعزيز الفغم" الحارس الشخصي للملك سلمان

عبدالعزيز الفغم, الحارس الشخصي للعاهل السعودي
عبدالعزيز الفغم, الحارس الشخصي للعاهل السعودي
29/9/2019

أكدت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق نار في مدينة جدة إثر خلاف شخصي.

إطلاق نار

وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت عن المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، إعلانه نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

وقال بيان الشرطة:

  • في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وممدوح، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

  • عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ووفاة الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.
  • أصيب كذلك خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.
    الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام  سعودية، أن الفغم توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وسيصلى عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام.

وأكد ابن شقيق اللواء الفغم "بداح الفغم" عبر تويتر نبأ مقتل عمه، وسرعان ما تصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم الترند العالمي لساعات وكذلك وسم #عبدالعزيز__بداح_الفغم الذي تصدر أيضًا تويتر في السعودية وعدد من الدول العربية.

تشكيك في رواية الوفاة
  • مغردون على تويتر شككوا في رواية وفاة اللواء الفغم، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة.
  • بعض المغردين تساءلوا كذلك عن قتل الجاني مباشرة وهل تم لإغلاق الملف، وفق قولهم، وبعضهم أعادوا نشر تحذير قبل 5 أشهر من أنه ستتم تصفية الفغم.

 من هو عبدالعزيز الفغم؟
  • عُرف اللواء عبدالعزيز الفغم بقربه الشديد من الملك سلمان وحمايته في كثير من المواقف.
  • الفغم كان أيضًا حارسًا شخصيًا للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز استكمالا لمسيرة والده اللواء بداح الذي عمل مرافقا شخصيا للملك عبدالله على مدى 30 عامًا.
  • تخرج الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة في الحرس الملكي.
  • في منتصف العام 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.
المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام سعودية + وكالات
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