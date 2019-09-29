مقتل "عبدالعزيز الفغم" الحارس الشخصي للملك سلمان

أكدت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق نار في مدينة جدة إثر خلاف شخصي.
وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت عن المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، إعلانه نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.
وقال بيان الشرطة:
المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.https://t.co/GXkKS6jVcG#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 29, 2019
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الفغم توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وسيصلى عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام.
وأكد ابن شقيق اللواء الفغم "بداح الفغم" عبر تويتر نبأ مقتل عمه، وسرعان ما تصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم الترند العالمي لساعات وكذلك وسم #عبدالعزيز__بداح_الفغم الذي تصدر أيضًا تويتر في السعودية وعدد من الدول العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم ،
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
لله ماخذ وما اعطى انتقل الى رحمة الله بأذن الله عمي عبدالعزيز بن بداح الفغم ،
وجميع ماذكر من تفاصيل غير صحيح والحمدلله على قضاءه وان لله وان اليه راجعون
— بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) September 28, 2019
رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما غدرا وذلك مساء يوم امس السبت
رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك
انا لله وانا اليه راجعون
— نايف الفغم (كلنا M B S) (@naiftalal111) September 29, 2019
قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة لاغلاق الملف، يزيد الشكوك!
كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟! #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في ذكرى مقتل #جمال_خاشقجي، وربما نفس الجاني. pic.twitter.com/O66N18X15v
— Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) September 29, 2019
المسعري حذر #عبدالعزيز_الفغم من انه ستتم تصفيته قبل ٥ شهور!!!! https://t.co/xbaO3qWHqr
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 29, 2019