مظاهرات في لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية

أغلق محتجون عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت وأشعلوا النار في إطارات وصناديق للنفايات في وسط المدينة الأحد احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

التفاصيل

المحتجون أضرموا النار في إطارات على العديد من الطرق الرئيسية في بيروت، ما أصاب العاصمة بالشلل.

ردد المتظاهرون هتافات مثل "تسقط الرأسمالية" و"ارحلوا" وذلك وسط تشديد أمني في المنطقة كما تجمع عدد آخر أمام مجلس النواب.

أغلق المحتجون طرقا سريعة في مناطق أخرى من لبنان.

قالت مها يحيى مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن احتجاجات اليوم الأحد ليست إلا قمة جبل الجليد.

يحيى: "إنها انعكاس للكثير من القلق المكبوت الذي نستشعره على كافة الأصعدة".

خلفيات

يواجه لبنان المثقل بالديون متاعب مالية ناتجة عن تباطؤ في تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الحكومة والاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد.

تأثر الاقتصاد أيضا بسنوات من انخفاض النمو.

مثل تقلص تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ضغطا أيضا على احتياطيات مصرف لبنان (البنك المركزي) من العملات الأجنبية.