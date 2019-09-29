شاهد: "الحدث" و"سكاي عربية" تقطعان كلمة وزير يمني لهجومه على "الانتقالي"

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، تمرد على السلطة الشرعية، وإن الطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس.
وأضاف الحضرمي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن "إيران وأذرعها العسكرية تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي".
وتداول مغردون على تويتر مقاطع فيديو توضح قيام قناتي "سكاي نيوز العربية"، و"الحدث"، بقطع كلمة الوزير اليمني حينما تطرق للحديث عن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، ثم عاودت البث بعدها.
كلمة الحضرمي
أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية اليمني:
- ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ماليا وعسكريا ولوجستيا من الإمارات قام بالتمرد على الدولة.
- قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي توسعت في محافظتين أخريين على الرغم من مطالبتها بالانسحاب.
- جيشنا تعرض لضربات عسكرية من الطيران الإماراتي وهو انحراف عن أهداف تحالف دعم الشرعية.
- قواتنا تمكنت بدعم من تحالف دعم الشرعية من كبح جماح المليشيات العقائدية.
- نقدر دعم أشقائنا في تحالف دعم الشرعية.
- الحكومة اليمنية سعت إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية واستئناف التنمية برغم الظروف الصعبة.
- إيران وأذرعها العسكرية تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي.
- إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا كبيرا بتمويلها وتسليحها مليشيا الحوثي.
- مليشيا الحوثي ادعت مسؤوليتها عن الهجمات على منشآت أرامكو وهو تضليل واضح.
- لسنا دعاة حرب وإنما دعاة سلام لذلك دعمنا عملية السلام الأممية بكل إيجابية ومرونة.
- اتفاق السويد لم يراوح مكانه بسبب تعنت الميلشيات الحوثية وتهربها المستمر من الالتزام بما تم التوافق عليه.
- لن ننسى جرائم الحوثي وسنواصل المطالبة بالإفراج عنهم جميعا.
- الحرب فرضت على اليمن من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
- مليشيا الحوثي قصفت الأبرياء وصادرت الحريات واختطفت الناشطين في اليمن.
- مليشيا الحوثي هدمت حلم اليمنيين بالحرية والمواطنة المتساوية والعيش الكريم.
- ستسقط أية محاولات لتمزيق اليمن.
مظاهرات ضد التحالف
- في السياق، نظم عدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في الولايات المتحدة مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك رفضًا لممارسات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
- المشاركون رددوا في المظاهرة هتافات تندد بما دعوها المجازر التي ارتكبها التحالف ضد أبناء الشعب اليمني.
- المتظاهرون حمّلوا التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين اليمنيين.
خلفيات
- في وقت سابق، قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن لدى حكومته كل الدلائل وبالأسماء على علاقة الإمارات بتنظيمي الدولة والقاعدة، لضرب تعزيزات الجيش في شبوة وأبين في الجنوب.
- تصاعدت أخيرًا وتيرة الصراع بين الحكومة اليمنية والإمارات عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا على جنوب اليمن.
- الطيران الإماراتي كان قد شن ضربات جوية ضد قوات الجيش الحكومي في مدينتي عدن وأبين نهاية الشهر الماضي، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، في حين قالت الإمارات إنها استهدفت عناصر "إرهابية".