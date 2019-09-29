شاهد: "الحدث" و"سكاي عربية" تقطعان كلمة وزير يمني لهجومه على "الانتقالي"

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، تمرد على السلطة الشرعية، وإن الطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس.

وأضاف الحضرمي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن "إيران وأذرعها العسكرية تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي".

وتداول مغردون على تويتر مقاطع فيديو توضح قيام قناتي "سكاي نيوز العربية"، و"الحدث"، بقطع كلمة الوزير اليمني حينما تطرق للحديث عن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، ثم عاودت البث بعدها.

وزيرالخارجية:قام مايسمى بالمجلس الإنتقالي المدعوم مالياَ وعسكرياَ من دولة الإمارات بالإنقلاب على الدولة والسطو على مقرات الحكومة. المذيعة: استمعنا لكلمة وزير الخارجية اليمني الذي إتهم إيران بأنها الراعي #الأول للإرهاب في المنطقة. طيب كنتو تخلوه يكمل حديثه عن الراعي #الثاني😅 https://t.co/UgQIoEaUAS — محمد الربع (@malrubaa) September 29, 2019

جزء من كلمة وزير الخارجية محمد الحضرمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن تقدم قناة الحدث على قطعها أثناء حديثة عن الدعم الإماراتي للتمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي. pic.twitter.com/8CUExAYEX9 — محمد الضبياني Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) September 29, 2019

كلمة الحضرمي

أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية اليمني:

ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ماليا وعسكريا ولوجستيا من الإمارات قام بالتمرد على الدولة.

قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي توسعت في محافظتين أخريين على الرغم من مطالبتها بالانسحاب.

جيشنا تعرض لضربات عسكرية من الطيران الإماراتي وهو انحراف عن أهداف تحالف دعم الشرعية.

قواتنا تمكنت بدعم من تحالف دعم الشرعية من كبح جماح المليشيات العقائدية.

نقدر دعم أشقائنا في تحالف دعم الشرعية.

الحكومة اليمنية سعت إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية واستئناف التنمية برغم الظروف الصعبة.

إيران وأذرعها العسكرية تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي.

إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا كبيرا بتمويلها وتسليحها مليشيا الحوثي.

مليشيا الحوثي ادعت مسؤوليتها عن الهجمات على منشآت أرامكو وهو تضليل واضح.

لسنا دعاة حرب وإنما دعاة سلام لذلك دعمنا عملية السلام الأممية بكل إيجابية ومرونة.

اتفاق السويد لم يراوح مكانه بسبب تعنت الميلشيات الحوثية وتهربها المستمر من الالتزام بما تم التوافق عليه.

لن ننسى جرائم الحوثي وسنواصل المطالبة بالإفراج عنهم جميعا.

الحرب فرضت على اليمن من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

مليشيا الحوثي قصفت الأبرياء وصادرت الحريات واختطفت الناشطين في اليمن.

مليشيا الحوثي هدمت حلم اليمنيين بالحرية والمواطنة المتساوية والعيش الكريم.

ستسقط أية محاولات لتمزيق اليمن.

مظاهرات ضد التحالف

في السياق، نظم عدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في الولايات المتحدة مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك رفضًا لممارسات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

المشاركون رددوا في المظاهرة هتافات تندد بما دعوها المجازر التي ارتكبها التحالف ضد أبناء الشعب اليمني.

المتظاهرون حمّلوا التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين اليمنيين.

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