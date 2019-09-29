سفير أمريكا في إسرائيل: صفقة القرن ستعلَن قبل نهاية العام

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" سيكون قبل نهاية العام الجاري.

وفي مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال فريدمان "إنني واثق تماما من أنه سيتم الإعلان عنها في 2019".

أبرز تصريحات فريدمان:

لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جدا من خط النهاية.

نريد نشر الخطة في بيئة تكون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها.

أعتقد أننا سنحترم العملية الديمقراطية في إسرائيل خلال تشكيل الائتلاف الحكومي. وإذا ما اختار أي شخص التحدث إلينا، فإننا سنقدم المساعدة قدر الإمكان في هذه العملية.

لست متشائما مثلكم بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال. أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلا واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر.

نحن في إدارة ترمب لا يزال أمامنا طريق طويل. ولا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه لأنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت.

تشكيل الحكومة الإسرائيلية

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في غضون أيام.

لكن إعادة الانتخابات الإسرائيلية لم تسفر عن أغلبية مريحة لأي طرف ما تسبب في تأخير تشكيل الحكومة في ظل خلافات بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس.

حصل حزب أزرق أبيض على عدد مقاعد أعلى من حزب نتنياهو بمقعد واحد في الكنيست.

صفقة القرن: