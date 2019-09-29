رئيس لجنة بالكونغرس: سنستمع لمكالمات ترمب مع بوتين وزعماء آخرين

قال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي الأحد إن الكونغرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترمب السابقة مع الرئيس الروسي وزعماء العالم الآخرين.

أبرز تصريحات آدم شيف لشبكة إن بي سي

إن ثمة مخاوف من احتمال أن يكون ترمب عرض الأمن القومي للخطر.

أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصا بوتين، بطريقة اعتقد هو أنها قد تفيد حملته بصورة شخصية.

لجنة الاستخبارات بمجلس النواب توصلت إلى اتفاق مع مسرب المعلومات للمثول أمامها.

نأمل في أن يتمكن الشخص الذي سرب المعلومات من الظهور في وقت قريب جدا.

مكالمة الرئيس الأوكراني:

يعكف النواب على إعداد المواد اللوجستية اللازمة لحماية هوية هذا الشخص والحصول على تصاريح أمنية لمحامين سيمثلونه.

يحقق أعضاء مجلس النواب في مخاوف من أن تكون تصرفات ترمب قد هددت الأمن القومي ونزاهة الانتخابات الأمريكية.

تأتي التحقيقات بعد شكوى من أن ترمب طلب خدمة سياسية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأنها مساعدته على الفوز بالرئاسة لفترة ثانية.

وتضمنت الشكوى محادثة هاتفية طلب خلالها ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر الذي كان عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات الغاز الأوكرانية.

بايدن مرشح بارز محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

دفع هذا الأمر رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لبدء تحقيق لمساءلة ترمب يوم الثلاثاء.

الدولة العميقة