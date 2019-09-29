جونسون يتعهد بالبقاء في منصبه والخروج من الاتحاد الأوربي نهاية أكتوبر

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوربي.

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