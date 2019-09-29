ترمب: بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.. وقلق في أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستهدف بتحقيق "سوء استخدام السلطة" مؤيديه من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.

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جاء تحذير الرئيس الأمريكي في فيديو نُشر على تويتر في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترمب ضد الديمقراطيين.

أطلق الديمقراطيون الثلاثاء في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترمب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن.

أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترمب نكث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

في هجومه، قال الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض متوجها إلى مؤيديه "الديمقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم".

أضاف "لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن مصير بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل.. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم.. ولن أدع ذلك يحدث أبدا".

في تغريدات أخرى، كرر ترمب القول إن التحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسية.

اعتبر ترمب أن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوه سمعته، قائلا "إن عليه أن يستقيل من الكونغرس".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

إجراءات العزل

تعهد الديمقراطيون يوم الجمعة بالتحرك بسرعة في قضية عزل ترمب، معتبرين أن الأدلة واضحة على إساءته استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني ومحاولات التستر على مخالفات.

في أولى الخطوات، طالب ديمقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الجمعة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المقرب من ترمب بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا، بغية تسريع التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.

جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أنّ "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي.

قلق في أوكرانيا