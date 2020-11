ترمب: بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.. وقلق في أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستهدف بتحقيق "سوء استخدام السلطة" مؤيديه من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019