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سياسة|مصر

السلطات المصرية تعيد اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح

المعارض المصري علاء عبد الفتاح
المعارض المصري علاء عبد الفتاح
29/9/2019

قالت مصادر للجزيرة إن السلطات المصرية اعتقلت فجر اليوم الأحد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، نجل الحقوقي البارز الراحل أحمد سيف الإسلام، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

إعادة اعتقال
  • الناشطة الحقوقية منى سيف قالت على تويتر إن السلطات المصرية اعتقلت شقيقها علاء عبدالفتاح، الذي سبق أن قضى 5 سنوات في السجن.
  • منى اتهمت قسم شرطة الدقي في محافظة الجيزة، بأنه اختطف شقيقها، وأنه يزعم أن علاء "كان قد خرج من القسم".

  • المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أكد اعتقال عبد الفتاح، ونقله إلى مكان غير معلوم.
  • علي كتب على فيسبوك، نقلا عن والدة علاء عبدالفتاح "ليلى سويف"، التي أكدت اعتقال نجلها رغم وجوده بقسم الشرطة لتنفيذ حكم المراقبة بحقه بعد إخلاء سبيله.
  • علي: بعد دقائق تمكنت منى من الدخول للقسم للسؤال عن شقيقها فأخطروها بأنه مقبوض عليه وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه.

خمس سنوات في السجن
  • في مارس/آذار الماضي، أفرجت السلطات المصرية، عن علاء عبدالفتاح أحد رموز ثورة يناير، بعد سجنه 5 سنوات إثر اعتقاله في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدستور 2014 أمام مجلس الشورى.
  • علاء قضى عقوبة الخضوع للمراقبة الأمنية التي تفرض عليه المبيت بقسم الشرطة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بموجب الحكم النهائي الصادر عليه في القضية ذاتها.

حملة اعتقالات
  • إعادة اعتقال عبدالفتاح تأتي في وقت تشهد فيه مصر حملة اعتقالات واسعة، على خلفية خروج احتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي الذي بث في الفترة الأخيرة فيديوهات اتهم فيها قيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.

  • مساء الخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية استجواب نحو ألف مشارك في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 20 من الشهر الجاري، وقالت إنهم شاركوا في التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرًا، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية تحدثت عن احتجاز أكثر من ألفي شخص.
  • يوم الجمعة الماضي، شهدت مصر مظاهرات في مدن مصرية عدة ضد السيسي، لكن السلطات أغلقت جميع الطرق المؤدية لميدان التحرير في القاهرة، ونشرت قوات ضخمة لمنع المتظاهرين من الاحتجاج، بينما فتحت الطرق لخروج مظاهرات مؤيدة للسيسي.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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