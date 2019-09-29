السلطات المصرية تعيد اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح

قالت مصادر للجزيرة إن السلطات المصرية اعتقلت فجر اليوم الأحد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، نجل الحقوقي البارز الراحل أحمد سيف الإسلام، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
علاء اتقبض عليه تاني ومنتظر يظهر قدام نيابة أمن الدولة
قسم الدقي عشان يريح نفسه بيدعي ان علاء خرج خر طليق في معاده ٦ص لكن كونه خرج على مأمورية كبيرة والعربيات منتظراه تقبض عليه وتخفيه دي حاجة ما تخصهمش طبعا
المهم الخلاصة: رجعنا لدوامة الحبس تاني واخدوا علاء #FreeAlaa
— Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019
فعلاء اتخطف من المراقبة من #قسم_الدقي ومش معروف هو فين والقسم بلغونا انه رايح نيابة أمن الدولة وادينا مستنيين اي معلومة تبان تطمنا عليه بجد مش كلام الداخلية اللي بيتغير كل ربع ساعة #علاء_فين #FreeAlaa
— Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019
احنا ما نعرفش علاء فين
قسم الدقي ادعى انه رايح نيابة أمن الدولة
بس هم قبلها بدقايق ادعوا انه خرج من نفسه في معاد المراقبة رغم ان ماما برة منتظراه
فاحنا لحد دلوقتي بيتقالنا كلام وماعندناش اي معلومة جد، ولحد ما المحامين يشوفوه في النيابة علاء مخطوف من امن الدولة بمساعدة قسم الدقي
— Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019
ارحل يا سيسي
هذا هو مطلب الشعب المصري الآن
القاهرة
#موعدنا_بعد_الماتش pic.twitter.com/m5i0NHFhMQ
— عازفة الأمل (@nc_alamal) September 28, 2019