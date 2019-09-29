السلطات المصرية تعيد اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح

قالت مصادر للجزيرة إن السلطات المصرية اعتقلت فجر اليوم الأحد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، نجل الحقوقي البارز الراحل أحمد سيف الإسلام، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

إعادة اعتقال

الناشطة الحقوقية منى سيف قالت على تويتر إن السلطات المصرية اعتقلت شقيقها علاء عبدالفتاح، الذي سبق أن قضى 5 سنوات في السجن.

منى اتهمت قسم شرطة الدقي في محافظة الجيزة، بأنه اختطف شقيقها، وأنه يزعم أن علاء "كان قد خرج من القسم".

علاء اتقبض عليه تاني ومنتظر يظهر قدام نيابة أمن الدولة

قسم الدقي عشان يريح نفسه بيدعي ان علاء خرج خر طليق في معاده ٦ص لكن كونه خرج على مأمورية كبيرة والعربيات منتظراه تقبض عليه وتخفيه دي حاجة ما تخصهمش طبعا المهم الخلاصة: رجعنا لدوامة الحبس تاني واخدوا علاء #FreeAlaa — Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019

فعلاء اتخطف من المراقبة من #قسم_الدقي ومش معروف هو فين والقسم بلغونا انه رايح نيابة أمن الدولة وادينا مستنيين اي معلومة تبان تطمنا عليه بجد مش كلام الداخلية اللي بيتغير كل ربع ساعة #علاء_فين #FreeAlaa — Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019

المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أكد اعتقال عبد الفتاح، ونقله إلى مكان غير معلوم.

علي كتب على فيسبوك، نقلا عن والدة علاء عبدالفتاح "ليلى سويف"، التي أكدت اعتقال نجلها رغم وجوده بقسم الشرطة لتنفيذ حكم المراقبة بحقه بعد إخلاء سبيله.

علي: بعد دقائق تمكنت منى من الدخول للقسم للسؤال عن شقيقها فأخطروها بأنه مقبوض عليه وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه.

خمس سنوات في السجن

في مارس/آذار الماضي، أفرجت السلطات المصرية، عن علاء عبدالفتاح أحد رموز ثورة يناير، بعد سجنه 5 سنوات إثر اعتقاله في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدستور 2014 أمام مجلس الشورى.

علاء قضى عقوبة الخضوع للمراقبة الأمنية التي تفرض عليه المبيت بقسم الشرطة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بموجب الحكم النهائي الصادر عليه في القضية ذاتها.

احنا ما نعرفش علاء فين

قسم الدقي ادعى انه رايح نيابة أمن الدولة

بس هم قبلها بدقايق ادعوا انه خرج من نفسه في معاد المراقبة رغم ان ماما برة منتظراه

فاحنا لحد دلوقتي بيتقالنا كلام وماعندناش اي معلومة جد، ولحد ما المحامين يشوفوه في النيابة علاء مخطوف من امن الدولة بمساعدة قسم الدقي — Mona Seif (@Monasosh) September 29, 2019

حملة اعتقالات

إعادة اعتقال عبدالفتاح تأتي في وقت تشهد فيه مصر حملة اعتقالات واسعة، على خلفية خروج احتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي الذي بث في الفترة الأخيرة فيديوهات اتهم فيها قيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.

ارحل يا سيسي

هذا هو مطلب الشعب المصري الآن

القاهرة

#موعدنا_بعد_الماتش pic.twitter.com/m5i0NHFhMQ — عازفة الأمل (@nc_alamal) September 28, 2019