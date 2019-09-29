الحوثيون يعلنون تفاصيل قتل وأسر الآلاف من جنود التحالف

عرضت جماعة الحوثي اليمنية لقطات لهجوم على مركبات مدرعة يقولون إنها تابعة للقوات السعودية في منطقة نجران الحدودية، فيما لم يرد تأكيد سعودي حول الموضوع.
وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع صورا للقوات التابعة لهم خلال تنفيذ العملية في محور نجران.
وقال المتحدث باسم الحوثيين في المؤتمر:
https://twitter.com/almasirah/status/1177956349428273152?ref_src=twsrc%5Etfw
خلفيات
- كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن أمس أنه تم قتل وأسر الآلاف، بينهم مئات السعوديين من الجنود والضباط، خلال عملية "نصر من الله".
- المتحدث باسم الحوثيين، أوضح أن العملية استمرت عدة أشهر، ومكنت من إسقاط "ثلاثة ألوية عسكرية من قوات العدو بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها"، مشيرا إلى أنه قتل وأصيب المئات منهم، وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.
- أضاف أن مقاتليه تمكنوا أيضا من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات.
- قالت الجماعة في بيان عسكري إنها "أكبر عملية استدراج عسكري لقوات العدو منذ بدء العدوان على بلدنا".
- قال البيان إنه بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية، قامت قواتهم "بإطباق الحصار على العدوّ بشكل كامل".
- أضاف البيان أن وحدات متخصصة تابعة للجماعة شاركت في العملية بمهامّ مختلفة وضمن نطاقات جغرافية أوسع، في إطار دعم وإسناد العملية العسكرية.
- تعهدت الجماعة بالعمل بعد "استسلام الآلاف من قوات العدو على تأمينهم من الغارات الانتقامية لطيران العدوان الحربي الذي استهدف الأسرى بعشرات الغارات".