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سياسة|بريطانيا

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن صلاته بسيدة أعمال

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع سيدة الأعمال جنيفر أركوري
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع سيدة الأعمال جنيفر أركوري
29/9/2019

أحالت سلطة لندن الكبرى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية لإجراء تحقيق حول ارتكابه "سوء سلوك" له صلة بسيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيسا لبلدية لندن.

التفاصيل
  • جاء في بيان أصدرته سلطة لندن الكبرى "سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى اليوم" أمرا يتعلق بالسلوك" ضد بوريس جونسون وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة".
  • أضاف البيان" ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة".
  • تأتي الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة (صحيفة صنداي تايمز) وأفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال "جنيفر أركوري".
  • سيدة الأعمال الأمريكية أركوري تعمل في مجال التكنولوجيا والتي بحسب الصحيفة، حصلت على آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وعلى أماكن خلال رحلات تجارية رسمية.
كل شيء تم بلياقة
  • قال المتحدث باسم جونسون لرويترز بشأن الإحالة "رئيس الوزراء أدى كرئيس لبلدية لندن قدرا كبيرا من العمل وهو يسوق عاصمة بلادنا حول العالم ويروج للندن والمملكة المتحدة… كل شيء تم بلياقة وبالطريقة الطبيعية".
  • لم ترد سيدة الأعمال الأمريكية أركوري على الفور على طلب للتعليق.
  • أحيلت القضية إلى هيئة الرقابة في الشرطة لأن جونسون كان رئيسا لمكتب أعمال الشرطة والجريمة التابع لرئيس البلدية، وهو دور يعادل مفوض شرطة وذلك خلال شغله منصب رئيس البلدية بين عامي 2008 و2016.
المصدر : رويترز
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