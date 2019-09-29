التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن صلاته بسيدة أعمال

أحالت سلطة لندن الكبرى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية لإجراء تحقيق حول ارتكابه "سوء سلوك" له صلة بسيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيسا لبلدية لندن.

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جاء في بيان أصدرته سلطة لندن الكبرى "سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى اليوم" أمرا يتعلق بالسلوك" ضد بوريس جونسون وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة".

أضاف البيان" ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة".

تأتي الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة (صحيفة صنداي تايمز) وأفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال "جنيفر أركوري".

سيدة الأعمال الأمريكية أركوري تعمل في مجال التكنولوجيا والتي بحسب الصحيفة، حصلت على آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وعلى أماكن خلال رحلات تجارية رسمية.

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