الاحتلال يعتقل "خلية" من الجبهة الشعبية بزعم تنفيذ عملية بالضفة

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، اعتقاله "خلية" فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واتهمها بالمسؤولية عن تنفيذ عملية "عين بوبين" غرب رام الله بالضفة الغربية الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارا من منتصف ليل السبت وحتى منتصف ليل الإثنين المقبل، أثناء الاحتفال بما يسمى "رأس السنة العبرية".

اعتقال عناصر للجبهة الشعبية

جيش الاحتلال شن فجر اليوم الأحد حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين بينهم قيادات من الجبهة الشعبية.

الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) أعلن مساء السبت عن اعتقال الخلية المسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير العبوة الناسفة قرب إحدى الينابيع بمنطقة رام الله يوم 23 أغسطس/آب الماضي، والتي تسببت بمقتل مستوطنة وإصابة وإصابة والدها وشقيقها.

بيان الشاباك زعم أن منفذي العملية، وهم من منطقة رام الله، ينتمون للجبهة الشعبية "وخططوا لتنفيذ عمليات أخرىن من بينها عمليات إطلاق نار وخطف لجنود ومستوطنين.

البيان ذكر أن الخلية مكونة من أربعة عناصر ، وأن مسؤول الخلية يدعى سامر مينا سليم عربيد (44 عامًا)، وهو أسير سابق أفرج عنه عام 2013.

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قالت إن الأسير عربيد نقل إلى مشفى إسرائيلي في وضع صحي خطير ومصاب بالكسور في أنحاء جسده نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه.

في أعقاب عملية عين بوبين، شن الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة حملة اعتقالات في صفوف طلبة جامعة بيرزيت خاصة، امتدت إلى 18 طالبًا خلال الشهرين الجاري والماضي.

كانت الفصائل الفلسطينية، وبينها الجبهة الشعبية، قد أشادت بعملية تفجير العبوة الناسفة في عين بوبين الشهر الماضي، ووصفتها بـ"النوعية".

الناشطون الفلسطينيون الأربعة الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ العملية في بوربين غرب رام الله (الصحافة الفلسطينية)

طوق أمني

أبرز ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي (مكان):

سيسمح خلال فترة الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط وفق موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

قوات شرَطية معززة ستنتشر في أنحاء إسرائيل اعتبارًا من اليوم الأحد، للحفاظ على الأمن خلال عيد رأس السنة.

سيتم فرض طوق أمني شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية القريبة.

في يوم الغفران سيبدأ الإغلاق من منتصف ليل الإثنين، وحتى منتصف ليل الأربعاء.

الطوق لن يشمل المناطق الصناعية في الضفة.

اقتحامات الأقصى: