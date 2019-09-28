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سياسة|الأردن

نقابة المعلمين الأردنيين ترفض قرار الحكومة وتواصل الإضراب

الإضراب سيبدأ أسبوعه الرابع
الإضراب سيبدأ أسبوعه الرابع
28/9/2019

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، ووصفت قرار الحكومة بزيادة الرواتب وفق نظام الرتب "بالاستبداد".

التفاصيل
  • نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة قال عبر صفحة النقابة على فيسبوك إن الحكومة "تفرض علينا حلا من جهة واحدة، وهذا ما يسمى بالاستبداد".
  • النواصرة: نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية. المقدار المطروح لا يساوي 10%، بل أقل (من الزيادة المستحقة التي يطالب بها المعلمون).
  • النواصرة: الفعاليات مستمرة ومعاً إلى أسبوع النشميات.
  • النواصرة استهجن عدم اعتذار الحكومة للمعلمين عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.

علاوة
  • الحكومة الأردنية قررت في اجتماع لها، السبت، زيادة رواتب المعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 في المئة، التي يتقاضاها المعلمون.
  • رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أوضح أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.
  • تتراوح قيمة الزيادة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، حسب رتبهم.
  • الرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم خبير.
إضراب
  • تتمسك نقابة المعلمين الأردنيين، التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على الزيادة ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.
  • النقابة تطالب بزيادة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
  • لم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يبدأ الأحد أسبوعه الرابع.
المصدر : الأناضول
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