نقابة المعلمين الأردنيين ترفض قرار الحكومة وتواصل الإضراب

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، ووصفت قرار الحكومة بزيادة الرواتب وفق نظام الرتب "بالاستبداد".

التفاصيل

نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة قال عبر صفحة النقابة على فيسبوك إن الحكومة "تفرض علينا حلا من جهة واحدة، وهذا ما يسمى بالاستبداد".

النواصرة: نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية. المقدار المطروح لا يساوي 10%، بل أقل (من الزيادة المستحقة التي يطالب بها المعلمون).

النواصرة: الفعاليات مستمرة ومعاً إلى أسبوع النشميات.

النواصرة استهجن عدم اعتذار الحكومة للمعلمين عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.

علاوة

الحكومة الأردنية قررت في اجتماع لها، السبت، زيادة رواتب المعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 في المئة، التي يتقاضاها المعلمون.

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أوضح أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.

تتراوح قيمة الزيادة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، حسب رتبهم.

الرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم خبير.

إضراب