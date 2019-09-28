مقتل مواطن ونجليه في قصف للجيش المصري على سيناء

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر أن عدداً من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء استهداف سلاح الجو المصري لسيارة تقلهم في قرية جفجافة بوسط سيناء.

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المصادر أفادت أنه بعد ساعات من هجوم وقع، أمس الجمعة، على كمين "تفاحة" العسكري جنوب مدينة بئر العبد، قصفت القوات الجوية بعض المناطق جنوب المدينة وشمال مركز الحسنة في وسط سيناء بشكل عشوائي .

المصادر أضافت أن القصف استهدف سيارة مدنية في قرية الجفجافة إحدى قرى مركز الحسنة مما أسفر عن مقتل سليمان أبو كريم واثنين من أبنائه (22 و10) أعوام، وإصابة زوجته، وهم من أبناء قبيلة الترابين إحدى قبائل سيناء .

الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قال على صفحته بموقع فيسبوك إنه بعد ساعات من الهجوم على كمين تفاحة "انطلقت طائرات الجيش تبحث عن الثأر!"، وكانت النتيجة مقتل سليمان أبو كريم وولديه في سيارتهم وهم في طريقهم لزيارة أقرباء لهم.

النائب البرلماني جازي سعد عن دائرة وسط سيناء نعى على صفحته بموقع فيسبوك، الضحايا من دون ذكر سبب مقتلهم ولا أية تفاصيل أخرى .

تساءل الشيخ إبراهيم المنيعي أحد مشايخ سيناء في منشور علي صفحته قائلا "ما هو الذنب الذي اقترفه سليمان أبو كريم الترابين هو وأبناؤه حتى يقتلوا ظلما وعدوانا؟"

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