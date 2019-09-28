"مش هنسيبك ترتاح يا سيسي": محمد علي يوجه رسالة للمصريين [فيديو]

دعا رجل الأعمال المصري محمد علي في مقطع جديد المصريين إلى التظاهر يوميا أمام منازلهم لإجهاد أجهزة الأمن.

أهم ما قاله محمد علي

ما حدث الأيام الماضية يفوق الخيال، ويكفي كسر حاجز الخوف.

هل من المعقول إقامة حفل غنائي، في الوقت الذي استشهد فيه أفراد في الجيش؟

المهم بالنسبة للفنانين هو السيسي، وليس البسطاء.

على السيسي أن يرسل أولاده للقتال في سيناء.