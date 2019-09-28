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سياسة|مصر

"مش هنسيبك ترتاح يا سيسي": محمد علي يوجه رسالة للمصريين [فيديو]

28/9/2019

دعا رجل الأعمال المصري محمد علي في مقطع جديد المصريين إلى التظاهر يوميا أمام منازلهم لإجهاد أجهزة الأمن.

أهم ما قاله محمد علي
  • ما حدث الأيام الماضية يفوق الخيال، ويكفي كسر حاجز الخوف.
  • هل من المعقول إقامة حفل غنائي، في الوقت الذي استشهد فيه أفراد في الجيش؟
  • المهم بالنسبة للفنانين هو السيسي، وليس البسطاء.
  • على السيسي أن يرسل أولاده للقتال في سيناء.

  • لماذا تم القبض على أصدقائي وموظفين في شركة أملاك؟ ولماذا تم القبض على صديقات زوجتي السابقة؟ ولماذا تم القبض على كل المعتقلين حاليا؟
  • السيسي خائف ومرتبك وهذا واضح جدا.
  • بدلا من نشر قوات الأمن في القاهرة والمدن، يجب إرسالها إلى العريش.
  • لماذا لم يتم الاهتمام بالمناطق العشوائية التي تحتاج إلى التطوير؟
  • ما الحاجة لبناء قصور جديدة؟ وأين كان يتم استقبال ضيوف مصر في السابق؟
  • لم أقل إن الجيش سيء، ولكن هناك فاسدين.
  • كيف ستواجه (السيسي) أزمة سد النهضة؟
  • ما مصدر الثروات الضخمة لعدد من كبار قادة الجيش السابقين؟
  • لماذا توجد فوارق شاسعة في الثروات بين كبار القادة؟ فبعضهم يسكن القصور والآخر يسكن شققا متواضعة.
  • بدلا من بناء القصور، يجب الالتفات لبناء المدارس واحتياجات البلاد.
  • أدعو الحكومة إلى توضيح كيف يعيش الناس بالحد الأدنى الذي أعلنته.
  • أدعو الجماهير إلى التظاهر عقب المباريات والتظاهر لمدة ساعة يوميا لإجهاد أجهزة الأمن.
  • يجب تجنب الاصطدام برجال الأمن والشرطة، ولا نريد أية مشاكل ولا سقوط دماء.
  • السيسي أضعف الجيش والشرطة بإبعادهم عن مهماتهم الأساسية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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