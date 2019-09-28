كيف دافع عمران خان عن النبي محمد أمام الأمم المتحدة؟

قالت وكالة أسوشيتد برس إن خطاب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الأمم المتحدة سعى لبناء الجسور بين الشرق والغرب في محاولته لمواجهة العداء للإسلام في الغرب.

تحليل أسوشيتيد برس لخطاب عمران خان في الأمم المتحدة