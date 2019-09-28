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سياسة

"قولولي مساء الخير".. أبو الغيط يغازل وفد سوريا بالأمم المتحدة (فيديو)

أبو الغيط قدم من خلف وليد المعلم قبل أن يُصافحه ويقبله على وجنتيه
أبو الغيط قدم من خلف وليد المعلم قبل أن يُصافحه ويقبله على وجنتيه
28/9/2019

صافح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحرارة في الأمم المتحدة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي عُلقت عضوية بلاده في الجامعة منذ 2011، بحسب فيديو نشر على تويتر.

التفاصيل
  • اللقاء الذي كان قصيرًا للغاية أمس الجمعة، بدا مرتجلاً في أحد ممرات الأمم المتحدة، إذ يصل أبو الغيط من خلف وليد المعلم.
  • أبو الغيط قال باللهجة المصرية " قولولي يا أخي مساء الخير! يعني مش معقول. إزيَك"، قبل أن يُصافح المعلم ويقبله على وجنتيه.
  • أبو الغيط صافح أيضا نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والسفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وفق ما أظهرت اللقطات المنشورة على تويتر.
  • أبو الغيط قال للمسؤولين السوريين "والله أنا بفرح جداً لما بشوفكم"، قبل أن يربت على كتف المعلم.   
  • من المقرر أن يلقي المعلم اليوم السبت، كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلفيات
  • عُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن 370 ألف شخص.
  • هناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن، إذ دعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل
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