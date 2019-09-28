"قولولي مساء الخير".. أبو الغيط يغازل وفد سوريا بالأمم المتحدة (فيديو)

صافح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحرارة في الأمم المتحدة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي عُلقت عضوية بلاده في الجامعة منذ 2011، بحسب فيديو نشر على تويتر.

التفاصيل

اللقاء الذي كان قصيرًا للغاية أمس الجمعة، بدا مرتجلاً في أحد ممرات الأمم المتحدة، إذ يصل أبو الغيط من خلف وليد المعلم.

أبو الغيط قال باللهجة المصرية " قولولي يا أخي مساء الخير! يعني مش معقول. إزيَك"، قبل أن يُصافح المعلم ويقبله على وجنتيه.

أبو الغيط صافح أيضا نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والسفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وفق ما أظهرت اللقطات المنشورة على تويتر.

أبو الغيط قال للمسؤولين السوريين "والله أنا بفرح جداً لما بشوفكم"، قبل أن يربت على كتف المعلم.

من المقرر أن يلقي المعلم اليوم السبت، كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Secretary General of Arab League warmly welcomes #Syria regime delegation at UN in New York. Video here of Abul Ghait joking with Muallem & Mekdad, then giving firm handshake to Jaafari: pic.twitter.com/zMLR3WtJOk — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 27, 2019

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