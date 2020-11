"قولولي مساء الخير".. أبو الغيط يغازل وفد سوريا بالأمم المتحدة (فيديو)

صافح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحرارة في الأمم المتحدة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي عُلقت عضوية بلاده في الجامعة منذ 2011، بحسب فيديو نشر على تويتر.

Secretary General of Arab League warmly welcomes #Syria regime delegation at UN in New York.

Video here of Abul Ghait joking with Muallem & Mekdad, then giving firm handshake to Jaafari: pic.twitter.com/zMLR3WtJOk

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 27, 2019