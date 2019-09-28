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سياسة

شاهد: محمد علي في رسالة للمصريين: اثبتوا المعركة لم تنته

27/9/2019

وجه الممثل ورجل الأعمال المصري محمد علي رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والجيش وإلى عموم المصريين الذين خرجوا، الجمعة، في مظاهرات طالبت برحيل السيسي عن الحكم.

ماذا قال؟
  • علي قال في فيديو جديد، مساء الجمعة، موجها حديثه إلى السيسي "يكفيني فخرا أنني كنت سببا في خوفك وقلقك والارتباك الذي بدا عليك عند عودتك من نيويورك، وحتى خلال مشاركتك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".
  • أضاف أنه باستخدام هاتف محمول وقلم فقط استطاع أن يحدث إرباكا داخل نظام السيسي، مستشهدا بالمشهد الذي ظهر فيه السيسي لدى وصوله مطار القاهرة عائدا من نيويورك.
  • أكد أن المعركة لم تنته وأن ما حدث اليوم هو مجرد جولة في المعركة.
  • حذر مقاول الجيش السيسي قائلا "سأجهدك وأجهد الداخلية والجيش الذي وجهت له أكثر من رسالة ولم يستجب".
  • تابع "أعرف تماما أن هناك يوما سيأتي سنعلقك على حبل المشنقة، بدم الناس اللي راحت والمعتقلين والشغل القذر للداخلية".
  • وجه رسالة لوزارة الداخلية وقوات الأمن قائلا "بكرة لما تجروا من الشعب لن يرحمكم.. سأسهركم ليلا نهارا".
  • في النهاية وجّه رسالة للشعب المصري قائلا "اثبتوا المعركة لم تنته".
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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