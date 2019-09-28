شاهد: محمد علي في رسالة للمصريين: اثبتوا المعركة لم تنته

وجه الممثل ورجل الأعمال المصري محمد علي رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والجيش وإلى عموم المصريين الذين خرجوا، الجمعة، في مظاهرات طالبت برحيل السيسي عن الحكم.

ماذا قال؟