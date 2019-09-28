تحليل: ترمب ارتكب خطأ فادحا بكشفه نص مكالمته مع الرئيس الأوكراني

قال تحليل نشره موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ارتكب خطأ فادحا عندما كشف عن نص الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني.

المحلل في شبكة "سي إن إن" كريس سيليزا قال إنه من الصعب دائما معرفة الأسباب التي تقف وراء تصريحات أو قرارات الرئيس الأمريكي، ومن بينها قراره الأخير بالكشف عن نص مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي طالبه فيها بإجراء تحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

أبرز ما جاء في تحليل سيليزا

ترمب شخصية متهورة للغاية، يعمل غالبا وفق أهوائه.

لا توجد لدى ترمب استراتيجية طويلة المدى تنبني عليها قراراته التكتيكية اليومية.

حتى وفق هذا المعيار العشوائي فإن قرار الرئيس الأسبوع بالكشف عن نص الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 من يوليو/تموز لا معنى له من الناحية السياسية.

يوضح تسجيل المكالمة لأي شخص منصف أن ترمب قام بالأمور التالية

1. ذكّر ترمب الرئيس الأوكراني بما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بالنسبة لأوكرانيا.

2. طلب ترمب من زيلينسكي التحقيق في مزاعم أنشطة فاسدة قام بها جو بايدن وابنه هنتر في أوكرانيا.

3. قال ترمب إنه سيجعل وزير العدل الأمريكي ويليام بار والعمدة السابق لمدينة نيويورك رودي جولياني على اتصال مع زيلينسكي لمتابعة التحقيق مع بايدن.

هذا ليس تفسيرا لما قاله ترمب ولا رواية ثانية للمكالمة، بل هو بشكل قاطع نسخة مكتوبة أصدرها البيت الأبيض ومن المفترض أنه وافق عليها.

الرئيس الأمريكي قال في الاتصال أشياء من قبيل "إننا نفعل الكثير من أجل أوكرانيا. إننا نبذل الكثير من الجهد والكثير من الوقت" و"بايدن كان يتفاخر بأنه أوقف التحقيق، لذلك إذا استطعت النظر فيه".

ينبغي ملاحظة أنه لا يوجد دليل على ارتكاب أي خطأ من جانب جو بايدن أو ابنه هانتر