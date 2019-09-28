استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا والكونغرس يستدعي بومبيو

قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كورت فولكر استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس للاستجواب، في حين تم استدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو، لتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

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مصدر طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أكد الاستقالة التي كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا حيث يدير فولكر أحد المعاهد، وأمر الكونغرس بمثول فولكر، الخميس المقبل،لاستجوابه.

فولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي إبان عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وعين في عام 2012 مديرا تنفيذيا لمعهد بجامعة أريزونا.

تعهد الديمقراطيون، أمس الجمعة، بالتحرك سريعا في قضية عزل ترمب، معتبرين أن الأدلة واضحة على إساءته استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني ومحاولات التستر على مخالفات.

أول تحرك رسمي

في أول خطوة رسمية في سبيل التحقيق بشأن عزل الرئيس دونالد ترمب، أصدر مجلس النواب الأمريكي مذكرة استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو، لمطالبته بتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا، دون الكشف عن محتواها.

طالب ديمقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب، الجمعة، بومبيو المقرب من ترمب بتزويدهم بوثائق بغية تسريع التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.

جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أن "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي.

​​​​​​و​أظهرت شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات أن ترمب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.

جو بايدن- نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

ترمب.. في حالة حرب

كتب ترمب في سلسة، تغريدات، الجمعة، أن هذا الاتصال كان "مثاليا وقانونيا تماما".

ترمب هاجم الديمقراطيين "الحزب الذي لا يفعل شيئا والصحفيين التافهين.. والمخبر الذي أبلغ عن المخالفات" ووصفه بأنه "عميل حزب".

في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة بلومبرغ، قال ترمب أثناء اجتماعه الخميس مع دبلوماسيين من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنه" في حالة حرب".

ترمب دعا الجمهوريين، الخميس الماضي، على تويتر إلى "القتال" مضيفا بحروف كبيرة "مستقبل بلدنا على المحك".