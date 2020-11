استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا والكونغرس يستدعي بومبيو

قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كورت فولكر استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس للاستجواب، في حين تم استدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو، لتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

​​​​​​و​أظهرت شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات أن ترمب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019