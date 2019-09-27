واشنطن تتهم نظام الأسد بهجوم كيميائي جديد وتتوعد بالرد

أكدت الولايات المتحدة، أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحةً كيميائية في 19 مايو/أيار في إدلب، آخر معقل كبير تسيطر عليه المعارضة في شمال غرب البلاد.

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، إن "الولايات المتحدة خلُصت إلى أن نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي" في حملته لاستعادة إدلب.

بومبيو أضاف "الولايات المتحدة لن تسمح لهذه الهجمات بأن تمر بلا رد، ولن تتسامح مع الذين اختاروا التستر على هذه الفظاعات" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

بومبيو تابع "ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضد المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

أشار جيم جيفري، الممثل الخاص الأمريكي لسوريا، إلى أن الهجوم أسفر عن أربعة جرحى، وقال إنه حتى لو أنه لم يسفر عن قتلى، فإن الولايات المتحدة تعتزم بعث رسالة قوية خوفا من هجمات جديدة.

جيفري أوضح خلال لقاء مع الصحفيين "نخشى من أن النظام يحاول مجددا استخدام أسلحة كيميائية، من أجل تعويض عجزه عن استعادة الأرض".

كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تشتبه في وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في إدلب، إلا أنها لم تطلق حكما واضحا بهذا الشأن.

قال محققون دوليون إن الأسد المدعوم من روسيا استخدم مرارا أسلحة كيميائية ضد أهداف مدنية في مسعاه لإنهاء الحرب.

لقطات تظهر ضحايا أطفال ودمار وقع جراء القصف الجوي والمدفعي الذي طال مناطق في ريف إدلب سوريا.

هجمات بالكيماوي: