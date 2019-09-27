لحظة بلحظة| شاهد: مظاهرات في مدن مصرية تطالب برحيل السيسي

تظاهر آلاف المصريين في عدة محافظات اليوم الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي تحت شعار "جمعة الخلاص".

وعقب صلاة الجمعة خرج المئات في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة ومدينة قوص بمحافظة قنا، ومحافظة الأقصر.

جاءت التظاهرات رغم التشديدات الأمنية وإغلاق السلطات لميدان التحرير وسط القاهرة، وإغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وسط العاصمة، في الوقت الذي اعتبر فيه السيسي أن المظاهرات "لا تدعو للقلق".

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