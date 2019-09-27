لحظة بلحظة| شاهد: مظاهرات في مدن مصرية تطالب برحيل السيسي

تظاهر آلاف المصريين في عدة محافظات اليوم الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي تحت شعار "جمعة الخلاص".
وعقب صلاة الجمعة خرج المئات في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة ومدينة قوص بمحافظة قنا، ومحافظة الأقصر.
جاءت التظاهرات رغم التشديدات الأمنية وإغلاق السلطات لميدان التحرير وسط القاهرة، وإغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وسط العاصمة، في الوقت الذي اعتبر فيه السيسي أن المظاهرات "لا تدعو للقلق".
فيما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة
- مصادر للجزيرة: قوات الأمن المصري تفض مظاهرة تطالب برحيل السيسي بمركز الصف بالجيزة وتعتقل محتجين.
- قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مظاهرة ضد السيسي في منطقة الوراق بالجيزة.
- مصادر للجزيرة: إغلاق جسري الجلاء وقصر النيل في القاهرة بشكل كامل أمام حركة المرور.
- صور خرائط غوغل تظهر إغلاقا تاما للطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وسط القاهرة.
- رجل الأعمال المصري محمد علي في تسجيل جديد: السيسي خائف من الشعب والمصريون سيقولون كلمتهم.
- رجل الأعمال المصري محمد علي يقول للسيسي في تسجيل جديد: اترك للشعب حرية التظاهر وامنع ضباطك من عرقلته.
- مدير مكتب واشنطن بوست في مصر على تويتر: شاهدت مقنعين مدججين بالسلاح في ميدان رمسيس بالقاهرة.
- مدير مكتب واشنطن بوست في مصر على تويتر: إجراءات أمنية مكثفة في محيط المساجد والدوائر الحكومية بالقاهرة.
- الخارجية الألمانية تطلب من الرعايا الألمان في مصر توخي الحذر تزامنا مع الدعوات لمظاهرات تنادي برحيل السيسي.