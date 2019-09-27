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سياسة

قتلى وجرحى في هجوم على كمين للجيش المصري في سيناء

جاء الهجوم في الوقت الذي تنتشر فيه قوات الأمن المصرية بكثافة في العاصمة القاهرة ومدن أخرى وسط دعوات للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي
جاء الهجوم في الوقت الذي تنتشر فيه قوات الأمن المصرية بكثافة في العاصمة القاهرة ومدن أخرى وسط دعوات للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي
27/9/2019

أفادت مصادر للجزيرة بسقوط قتلى من قوات الجيش المصري في سيناء جراء هجوم على كمين أمني بمنطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في سيناء.

التفاصيل
  • قال موقع "مدى مصر" المستقل إن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وسبعة عسكريين بينهم ضابط، وإصابة خمسة جنود وخمسة مدنيين، نقلا عن مصادر أمنية وطبية.
  • كان تنظيم ولاية سناء أعلن في بيان بثه عبر وكالة أعماق، الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة، عن مقتل 15 من قوة الكمين.
  • جاء الهجوم في الوقت الذي تنتشر فيه قوات الأمن المصرية بكثافة في العاصمة القاهرة ومدن أخرى وسط دعوات للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • أغلقت قوات الأمن الطرق والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات، وقامت بفض عدد من المظاهرات المعارضة للسيسي باستخدام قنابل الغاز، وشنت حملات اعتقال.
  • تجاهلت وسائل الإعلام المصرية نشر أي أخبار عن الهجوم، مع تركيز تغطيتها على نقل وقائع الاحتفالات التي ينظمها مؤيدون للسيسي بمشاركة فنانين ومطربين في ضاحية مدينة نصر.
  • أصدرت القيادة العامة للجيش المصري، الجمعة، بيانا قالت فيه إن ضابطا و9 جنود قتلوا وجرحوا في سيناء "أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية" خلال الفترة الماضية. لكن البيان لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول ظروف مقتلهم.
  • البيان قال إن قوات الجيش قتلت 118 مسلحا.

وقتل مئات من رجال الأمن والجيش المصري في هجمات شنها مسلحون تابعون لتنظيم الدولة في سيناء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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