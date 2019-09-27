شاهد| محمد علي للمصريين: استمروا في التظاهر والسيسي خائف

دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي المصريين إلى استمرار التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بإسقاطه.

وطالب "علي" السيسي وقوات الأمن أن يسمحوا للمصريين بالتعبير عن آرائهم بحرية.

جاء ذلك في مقطعي فيديو بثهما محمد علي اليوم، الجمعة، تزامنا مع دعوات للتظاهر ضد السيسي تحت عنوان "جمعة الخلاص".

أبرز ما جاء في مقطعي الفيديو

العالم كله ينتظر أن يقول الشعب كلمته.

السيسي خائف من الشعب ومشهد استقباله في المطار مصنوع.

السيسي أقسم كثيرا أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفضه الشعب.

يجب أن يترك السيسي الشعب يتظاهر ويعبر عن رأيه بحرية.

السيسي جلب أشخاصا من مؤسسات حكومية لاستقباله ووسائل الإعلام تقوم بتقريب الكاميرا للإيحاء بأن العدد كبير.