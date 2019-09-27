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سياسة|مصر

شاهد| محمد علي للمصريين: استمروا في التظاهر والسيسي خائف

الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي
الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي
27/9/2019

دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي المصريين إلى استمرار التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بإسقاطه.

وطالب "علي" السيسي وقوات الأمن أن يسمحوا للمصريين بالتعبير عن آرائهم بحرية.

جاء ذلك في مقطعي فيديو بثهما محمد علي اليوم، الجمعة، تزامنا مع دعوات للتظاهر ضد السيسي تحت عنوان "جمعة الخلاص".

أبرز ما جاء في مقطعي الفيديو

  • العالم كله ينتظر أن يقول الشعب كلمته.
  • السيسي خائف من الشعب ومشهد استقباله في المطار مصنوع.
  • السيسي أقسم كثيرا أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفضه الشعب.
  • يجب أن يترك السيسي الشعب يتظاهر ويعبر عن رأيه بحرية.
  • السيسي جلب أشخاصا من مؤسسات حكومية لاستقباله ووسائل الإعلام تقوم بتقريب الكاميرا للإيحاء بأن العدد كبير.

  • أتابع المظاهرات في عدد من محافظات مصر وأحيي المتظاهرين جميعا.
  • الجيش ترك المظاهرات ولم يتدخل لقمعها حتى الآن.
  • لا بد أن يرى العالم كله هذه المظاهرات.
  • اتعبوا يوما واحدا فقط من أجل مصر.
  • السيسي وصل المطار مرتبكا وخائفا.
  • يجب إسقاط السيسي اليوم وهذه فرصتنا وإلا سنهان إلى الأبد.
  • كفانا خوفا وذلا وقهرا.
  • أعيش في أوربا وأشعر بالحرية ويجب أن يعيش المصريون بحرية كذلك.
  • أوربا ليست أفضل من مصر.
  • نريد أن نعيش أحرارا من دون استعباد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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