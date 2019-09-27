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سياسة

شاهد: السيسي يعود لمصر ويعلق على مظاهرات تطالب برحيله

27/9/2019

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة، إلى القاهرة عقب حضور الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط دعوات لمظاهرات اليوم تطالب برحيله.

وكان في انتظار السيسي تجمع مؤيد له في استقبال لأول مرة يحدث منذ توليه السلطة في 2014.

ودعا السيسي المصريين، لعدم القلق من أي دعوات للاحتجاج ضده بالبلاد، مشيرا إلى  إمكانية طلبه "تفويضًا" من الشعب للنزول تأييدًا له على غرار دعوته في 3 يوليو/ تموز 2013 حين كان وزيرًا للدفاع، قبيل الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك، صورا له عقب عودته من نيويورك. 
وأظهرت الصور وجود مواطنين وشيخ من الأزهر وممثل للكنيسة في استقباله يرفعون صورا للرئيس المصري. 
أتي الاستقبال قبيل تظاهرات محتملة مؤيدة ومعارضة دعا لها أنصار للسيسي ومناهضين له في ميادين بمصر. 

خلفيات

كانت دعوات قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي لتسيير مظاهرات مليونية في مصر اليوم الجمعة، بعد أيام من مظاهرات انطلقت الأيام الماضية، وتم خلالها اعتقال ما يزيد عن ألفي شخص.

  • كان آلاف المصريين، احتشدوا في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وفي محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والسويس للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسقاط النظام.
  • فور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك خرج آلاف المتظاهرين، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي.
  • خرجت المظاهرات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للمطالبة برحيل السيسي، وردد المشاركون "ارحل يا سيسي" و "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر"
مصر تشهد مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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