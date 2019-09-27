شاهد: السيسي يحشد أنصاره لمواجهة مظاهرات تطالب برحيله

شهدت مصر، عصر الجمعة، توافد مواطنين على تجمع مؤيد شرقي القاهرة لمساندة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابل مظاهرات تطالب برحيله.

ووفق وسائل إعلام مملوكة للدولة احتشد المئات من المصريين في طريق النصر وأمام النصب التذكاري (شرقي القاهرة) لتأييد السيسي، مرديين هتافات "يعيش السيسي، وتحيا مصر".

التفاصيل

نقلت صحيفة أخبار اليوم صورا لتجمع مؤيد للسيسي يظهر فيه المئات، مع لافتات تشير إلى قدومهم من محافظات بينها المنوفية (دلتا النيل/ شمال).

أكدت الصحيفة انضمام مواطنين جدد للمؤيدين أمام النصب التذكاري، رافعين صورا للسيسي، ولافتات تحمل عبارات بينها "الشعب والجيش إيد واحدة".

من المتوقع أن يشهد النصب التذكاري فعاليات مؤيدة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة حسبما أعلن فنانون ورياضيون مؤيدون.

موظفون في جهات حكومية عدة قالوا إنه وصلتهم تعليمات بالتواجد أمام مقار أعمالهم، الجمعة، لحشدهم في حافلات "أوتوبيسات" تنقلهم إلى احتفال مؤيد للسيسي، وأنه سيتم تعويضهم بيوم أجازة، مع توفير وجبة غداء ومشروبات لهم.

الموظفون أكدوا أن تعليمات وصلت من جهاز اﻷمن الوطني بوزارة الداخلية، لعدد من مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وشركات بترول، في المحافظات، لحشد العاملين فيها للحضور فيما يسمى مهرجان "حب مصر" لتأييد السيسي.

تولى حزب "مستقبل وطن" عمليات توفير حافلات نقل المؤيدين من كافة مدن مصر للقاهرة.

https://twitter.com/Assem_farouk/status/1177491975978676229?ref_src=twsrc%5Etfw

مظاهرات محدودة