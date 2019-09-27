زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
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جاء التقرير الذي صدر الخميس، بعدما انتحر ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي، وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.
ذكر أول تقرير سنوي للبنتاغون عن الانتحار أن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 لكل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.
التقرير قال إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018.. وأن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.
تعليقا على ذلك، قالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون "نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".
زيادة الانتحار بعد حربي العراق وأفغانستان
كانت دراسة أمريكية سابقة خلصت إلى ارتفاع نسبة الانتحار بين جنود المارينز بعد عودتهم من الخدمة إلى بلادهم خلال السنوات الماضية، رغم أن أعدادهم ليست كبيرة.
كشفت الدراسة، التي صدرت في يونيو/ حزيران الماضي وأشرف عليها البروفيسور (ديفيد بينيدك) وقامت بنشرها المجلة الطبية الأمريكية، احتفاظ الجنود العائدين، بأسلحة فردية يحتمل أن يلجؤوا إليها في عملية الانتحار.
الدراسة سلطت الضوء على تساؤلات تتكرر، يأخذها الأطباء في الحسبان عند معالجة الجنود الذين يعانون اضطرابات نفسية بعد عودتهم من المناطق الملتهبة التي تشهد نزاعات مسلحة.
رصدت الظروف المحيطة بانتحار 135 جنديا كانوا في الخدمة بين عامي 2011 و2013، وأظهرت أن احتمالات الانتحار تزداد عندما يحمل الجنود أسلحتهم في الأماكن العامة، خاصة إذا كانوا بلا عمل.
أشارت الدراسة إلى أن 61 من الجنود انتحروا بأسلحتهم الفردية، في حين لجأ آخرون إلى طرق أخرى لإنهاء حياتهم.
لفتت الدراسة إلى أن معدلات الانتحار بين الجنود الأمريكيين بدأت بالشيوع والازدياد خلال حربي العراق وأفغانستان، ووصلت إلى أعلى معدلاتها عام 2012، ليفوق عددهم المقتولين في المعارك.