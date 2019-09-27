تونس: قيس سعيد يبدي عدم ارتياحه من سجن منافسه نبيل القروي

أبدى المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس، قيس سعيّد، عدم ارتياحه من استمرار سجن منافسه، نبيل القروي، قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما، ضمن مقابلة بثها التلفزيون الرسمي.

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في أول تعليق له على سجن القروي، ذكر قيس سعيد، أن سجن منافسه غير مريح له، وتمنى إطلاق سراحه.

أردف سعيد أن الكلمة الفصل للقضاء، قائلا: "لا يمكنني التدخل في قرار دائرة الاتهام".

لكن سعيد رفض اعتبار الفرص غير متكافئة مع منافسه، حين أشار إلى عدم وجود قنوات تلفزيونية تابعة له، بعكس القروي.

يملك القروي قناة تلفزيونية، تروج لأنشطة له تقول إنها خيرية، خلال السنوات الثلاث الماضية.

كانت منظمات محلية وأجنبية، قد ذكرت في وقت سابق، أن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى.

ذكرت تلك المنظمات أن القروي لم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية، ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

السلطات التونسية ممثلة بالتلفزيون الرسمي، أبدت استعدادها مؤخراً لإشراك نبيل القروي، في مناظرة متلفزة مع منافسه قيس سعيد.

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