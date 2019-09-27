بعد غلق الميادين أمام معارضيه| العفو الدولية للسيسي: التظاهر حق للجميع

وجهت منظمة العفو الدولية، الجمعة، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالت فيها إن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء

الرسالة جاءت بعد أن سمحت السلطات لأنصار السيسي بتنظيم تجمع مؤيد له في مدينة نصر بالقاهرة، في الوقت الذي قمعت فيه تظاهرات طالبت برحيله وأغلقت كافة الميادين في القاهرة والمحافظات، وسط حملة اعتقالات طالت أكثر من ألفي شخص.

أبرز ما ورد في بيان العفو الدولية

نقول للرئيس السيسي الذي قال إن ملايين من المصريين سينزلون إلى الشارع لتأييده لو طلب منهم ذلك، إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله.

في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام.

سيادة الرئيس، التظاهر هو حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء. هذا ما نقوله للرئيس #السيسي الذي قال بأن ملايين من المصريين سينزلون إلى الشارع لتأييده لو طلب منهم ذلك، بينما اعتقلت قوات الامن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله. #مصر pic.twitter.com/PAg0O6onfe — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 27, 2019

ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن 2000 شخصًا، من بينهم صحفيون ومحامو حقوق الإنسان ومتظاهرون وسياسيون، في موجة اعتقالات جماعية صادمة، وذلك بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

خلال اليومين الماضيين، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين بسبب دعمهم للاحتجاجات أو رفضهم التحدث علناً ضد الاحتجاجات المخطط لها.

أبلغ أحد العاملين الطبيين منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن المصرية قد طلبت منه التبليغ عن المحتجين الجرحى الذين سيأتون إلى المستشفى اليوم.

مظاهرات مؤيدة ومعارضة

جرت تظاهرات محدودة بعد، ظهر الجمعة، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المناطق، فيما تجمع آلاف من أنصاره في شرق القاهرة في تحرك مضاد على وقع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاطه.

تجمع الآلاف في باحة واسعة بمنطقة مدينة نصر رافعين الأعلام المصرية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة للسيسي، في حماية قوات من الجيش والشرطة.





منذ الصباح الباكر أغلقت الشرطة الطرق المؤدية الى ميدان التحرير، رمز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، أمام حركة السيارات. وانتشرت القوى الأمنية بشكل كثيف في كل ميادين العاصمة والمدن المصرية الرئيسية.

في جزيرة الوراق الواقعة في وسط نهر النيل جنوب غرب القاهرة، فرقت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع تظاهرات شارك فيها مئات ضد السيسي.

في محافظة قنا بجنوب مصر قال شهود إن عشرات شاركوا في تظاهرة رفعت شعار "ارحل يا سيسي" في مدينة قوص "وقاموا بتمزيق لافتات تحمل صورا للسيسي". وأضافوا أن "الأمن سيطر على الأوضاع بعد ذلك".

انتشرت مقاطع فيديو قليلة على شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرات في محافظات أخرى مثل الأقصر وأسوان.

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