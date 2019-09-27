الوفاق: مقتل وأسر مرتزقة تابعين لحفتر يعملون في شركة روسية (صور)

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، إنها قتلت 8 مرتزقة وأسرت آخرين من شركة روسية يعملون لصالح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكانوا يجهزون لعملية عسكرية ضد العاصمة طرابلس.
خسائر لقوات حفتر
- غرفة عمليات بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت في بيان لها، أسر مرتزقة أفارقة، تابعين لحفتر، من دون ذكر عددهم.
- أضاف البيان، أن المرتزقة يعملون في شركة روسية، كانوا يجهزون لعملية على أطراف طرابلس، دون ذكر تفاصيل عن موقع الحادثة.
- البيان أوضح أن سلاح الجو، نفذ 14 عملية استهدفت مواقع عسكرية لقوات حفتر، تتضمن غرف عمليات ومخازن للذخيرة.
- قوات الوفاق، ذكرت أن الطيران الإماراتي الداعم لحفتر، قصف مدينة سرت، ومطار معيتيقة في طرابلس.
- القوات أردفت أن القصف الإماراتي لسرت وطرابلس تزامن مع الاجتماع 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
- قوات الوفاق، ذكرت أن طيرانا أجنبيا داعما لحفتر، جدد قصفه اليوم الجمعة، للعاصمة طرابلس، من دون ذكر تفاصيل أخرى.
حفتر يستعين بـ"المرتزقة"
- وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، كشف الثلاثاء، عن دعم إماراتي لقوات حفتر، بمدها بمرتزقة من شركة فاغنر الروسية.
- باشاغا بين في لقاء متلفز، أن قوات حفتر، بدأت تستعين بمرتزقة أفارقة، من شركة روسية، وآخرين من مليشيا "الجنجويد" السودانية.
- وكالة بلومبرغ الأمريكية، أفادت بوصول أكثر من 100 من المرتزقة التابعين لفاغنر الروسية، إلى ليبيا هذا الشهر لدعم قوات حفتر.
- القوة الروسية، وفق بلومبرغ، وصلت إلى قاعدة ليبية على الخطوط الأمامية للمواجهات في طرابلس.
- نقلت بلومبرغ عن دبلوماسيين غربيين قولهما إن عناصر شركة فاغنر يقدمون لحفتر دعما بالمدفعية.
- الدبلوماسيان قالا إن مرتزقة أرسلوا في البداية إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لحفتر قبل نقلهم إلى مشارف طرابلس.
خلفيات
- مجموعة فاغنر هي شركة أمنية روسية يرأسها يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
- يمثل نشر المرتزقة الروس في مناطق القتال حاليا أوضح تدخل مباشر يقوم به بريغوجين حتى الآن في الحرب الليبية.
- أسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس عن سقوط أكثر من ألف قتيل حسب بيان منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الماضي.
- بعد أربعة أشهر من هجومها في أبريل/ نيسان، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس.
- أجهض الهجوم جهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خطة أممية للتوصل إلى حل سلمي.