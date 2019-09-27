الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران تغادر ميناء بندر عباس

غادرت الناقلة (ستينا إمبيرو) التي ترفع علم بريطانيا ميناء بندر عباس الإيراني اليوم الجمعة، بعد أن احتجزتها قوات إيرانية منذ يوليو/ تموز، وتوجهت إلى المياه الدولية.

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أعلنت الشركة السويدية المالكة لناقلة النفط أن السفينة أبحرت ووصلت إلى المياه الدولية بعد مغادرتها المياه الإقليمية الإيرانية.

أظهرت بيانات (ريفينتيف) لتعقب حركة السفن، أن الناقلة حددت ميناء راشد في دبي وجهة جديدة لها على بعد قرابة 250 كيلومترا، وبالسرعة العادية تصل الناقلة خلال نصف يوم.

قالت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، إن الناقلة بدأت التحرك من ميناء بندر عباس متجهة إلى المياه الدولية في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت إيران.

أوضحت المنظمة في بيان أن الملف القضائي الخاص بالناقلة لا يزال مفتوحا، مضيفة أن التحقيق في "الانتهاكات" التي ارتكبتها السفينة مستمر.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت يوم الأربعاء إلغاء أمر احتجاز الناقلة، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا، في حين قالت شركة ستينا بالك إنها لا تتفاوض مع طهران وليس لديها علم باتهامات رسمية موجهة للشركة.

كانت إيران قد أفرجت في وقت سابق عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.

احتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز "لارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية" بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب.

ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها سلطات جبل طارق بعد تغيير اسمها

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