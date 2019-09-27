البث الحي
سياسة|السودان

السودان: السيادي يدعو الحركات المسلحة إلى سلام دون "شروط"

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
27/9/2019

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، الحركات المسلحة، إلى المشاركة في تحقيق السلام دون "إملاءات" و"شروط".

التفاصيل
  • نقلت وكالة السودان للأنباء (رسمية) عن البرهان قوله: "ندعو إخوتنا في الحركات المسلحة أن يشاركونا في بناء السلام وهياكله وتنمية البلد ونحن في عهد نستشرف فيه الحرية والعدالة ونلتزم بتطبيقها".
  • جاءت تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال لقاء مع ضباط وجنود القوات النظامية بقيادة الفرقة العسكرية السادسة عشر مشاة، في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، غربي السودان.
  • تعهد البرهان بـ "بناء وطن آمن ومستقر يمهد فيه للديمقراطية، الناس متساوون فيها في الحقوق والواجبات والمواطنة".
  • قال إن من أهم واجبات المرحلة الانتقالية "بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة ويحقق شعارات الثورة.. سلام بدون شروط أو إملاءات".
  • اعتبر البرهان أن "السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء"، مضيفا أن "الحكومة الانتقالية تمهد لحكومة ديمقراطية منتخبة مستقبلا".
  • وجه البرهان القوات المسلحة بـ "جمع السلاح من كل من هو خارج مظلة القوات النظامية"، متوعدا من "يهدد أمن المواطنين في مناطقهم ومعسكراتهم وقراهم ومراعيهم بالقبض عليه ومحاسبته".

والخميس، عقد مجلس السيادة الانتقالي في نيالا، أول اجتماع له خارج العاصمة، لمتابعة الأوضاع في جنوب دارفور، عقب احتجاجات استمرت 4 أيام متتالية؛ تطالب بتحقيق العدالة وتوفير الخبز والوقود.

ومن المنتظر أن تبدأ مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتضم الجبهة الثورية السودانية 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/غرب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)

نداء إلى الشيخ راشد الغنوشي

الشيخ راشد الغنوشي

البرلمان الفرنسي يمرر مادة تعاقب من ينشرون صور رجال الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الجزيرة مباشر (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)