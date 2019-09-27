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سياسة

"الرئاسي الليبي" يدين قصف طيران حفتر المستمر لمطار معيتيقة

قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت مطار معيتيقة بشكل متكرر في الأشهر الماضية
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت مطار معيتيقة بشكل متكرر في الأشهر الماضية
27/9/2019

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، بأشد العبارات عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في العاصمة طرابلس.

التفاصيل
  • قال المجلس في بيان، إن طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصف مطار معيتيقة الدولي مساء الخميس، واستهدف مقرات حكومية وسط العاصمة صباح الجمعة.
  • أوضح أن هذا القصف أدى إلى خسائر في أرواح المدنيين (لم يوضح عددا) وأحدث أضرارا في ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن ترويع المواطنين.
  • أضاف المجلس أن "هذه الاعتداءات تأتي في وقت تأكد فيه المتمرد (في إشارة لحفتر) قرب نهاية مشروعه الاستبدادي، وتتزامن مع ادعاء حفتر قبوله الحوار والحل السياسي".
  • شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، وتؤدي إلى قتل وترويع المدنيين، وتجري أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية.
  • لفت المجلس إلى أنه لا يجد مبررا لعدم اتخاذ المجتمع الدولي موقف رادع حازم تجاه قوات حفتر.
خلفيات
  • معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
  • في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق" تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له.
  • بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من بداية هجوم قوات حفتر في أبريل/نيسان للسيطرة على العاصمة، تعددت إخفاقاتها، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو طرابلس.
  • أجهض ذلك الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خطة أممية لمعاجلة النزاع في البلد الغني بالنفط.
  • تعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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