"الرئاسي الليبي" يدين قصف طيران حفتر المستمر لمطار معيتيقة

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، بأشد العبارات عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في العاصمة طرابلس.

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قال المجلس في بيان، إن طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصف مطار معيتيقة الدولي مساء الخميس، واستهدف مقرات حكومية وسط العاصمة صباح الجمعة.

أوضح أن هذا القصف أدى إلى خسائر في أرواح المدنيين (لم يوضح عددا) وأحدث أضرارا في ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن ترويع المواطنين.

أضاف المجلس أن "هذه الاعتداءات تأتي في وقت تأكد فيه المتمرد (في إشارة لحفتر) قرب نهاية مشروعه الاستبدادي، وتتزامن مع ادعاء حفتر قبوله الحوار والحل السياسي".

شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، وتؤدي إلى قتل وترويع المدنيين، وتجري أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية.

لفت المجلس إلى أنه لا يجد مبررا لعدم اتخاذ المجتمع الدولي موقف رادع حازم تجاه قوات حفتر.

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