الجزائر: مظاهرات رافضة لخوض رموز نظام بوتفليقة سباق الرئاسة

خرج آلاف الجزائريين في مسيرات بالجمعة الـ32 للحراك الشعبي، ظهرت فيها شعارات ترفض ترشح رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاسة المقبلة.

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خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في أبرز شوارع وساحات الجزائر العاصمة.

ردد المتظاهرون شعارات رافضة ومتخوفة من ترشح رموز نظام بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل، على غرار رئيسا الوزراء السابقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس.

ردد المحتجون شعارات مثل "لا تبون لا بن فليس.. الشعب هو الرئيس"، و"لا انتخابات مع وجوه العصابات".

كتب أحدهم بشارع "ديدوش مراد" وسط العاصمة "الغباء هو أن تخرج لإسقاط نظام بوتفليقة ثم تشارك في انتخابات يشرف عليها نظام بوتفليقة".

كعادتها عززت الشرطة الجزائرية تواجدها وانتشر عناصرها ومركباتها بشكل مكثف في أبرز ساحات وشوارع الجزائر العاصمة.

كما أقيمت نقاط مراقبة أمنية على مداخل العاصمة من طرف الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، ما تسبب في زحمة مرورية.

عكس الجمع السابقة، استمرت خدمة المواصلات العامة على غرار مترو الأنفاق وحركة قطارات الضواحي والخطوط الطويلة.

لوحظ خروج جزائريين في مسيرات في عدة ولايات شرق وغرب ووسط البلاد، حسب صور وفيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

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